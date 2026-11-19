Śródmieście Jeden z dziesięciu. Szukają gospodarza pawilonu nad Wisłą Piotr Bakalarski |

Puste pawilony czekają na dzierżawców Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZZW

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"Pawilonów jest w sumie 10, życie toczy się w dwóch. Restauratorzy nie garną się do prowadzenia tam działalności, bo sezon krótki, a czynsz wysoki" - alarmowaliśmy w sierpniu na tvnwarszawa.pl. Dziś sytuacja jest lepsza. Sześć pawilonów ma dzierżawców, a Zarząd Zieleni ogłosił właśnie przetarg na jeden z czterech pozostałych. Na ten wysunięty najdalej na północ, znajdujący się na wysokości ulicy Boleść (patronem tej części bulwaru jest Jan Karski). Wcześniej działało tu Green Caffe Nero, ale kawiarnia przeniosła się do lokalu bliżej kładki pieszo-rowerowej.

Pawilon do wynajęcia Źródło zdjęcia: ZZW

Niższy czynsz poza sezonem

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu to 29,3 tysiąca złotych w okresie maj-wrzesień. Od kwietnia do października, kiedy ruch na bulwarach jest niewielki, obowiązywać będzie stała stawka - 8967 złotych za miesiąc. Ponadto Zarząd Zieleni zaproponował, że na czas urządzania lokalu, do końca kwietnia 2027 roku, zadowoli się kwotą 1200 złotych miesięcznie. Umową będzie podpisana na siedem lat. Te warunki to efekt z rozmów z restauratorami, mają dać większą stabilność prowadzenia biznesu.

"Szczególnie pozytywnie oceniali propozycję rozróżnienia stawek czynszu na dwie kategorie: czynszu letniego oraz czynszu jesienno-zimowego. Podkreślali również znaczenie długiego terminu umów dzierżawy (7 lat zamiast 3 lat), który pozwala przedsiębiorcom planować inwestycje, rozkładać koszty w czasie i budować trwałą ofertę dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Warszawę" - czytamy w komunikacie Zarządu Zieleni.

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Toalety nie tylko dla klientów lokalu

Budynek na Bulwarze Jana Karskiego ma, licząc z tarasem, 305 metrów kwadratowych. Urzędnicy zastrzegli w umowie, że toalety w lokalu muszą być ogólnodostępne, bezpłatne i regularnie sprzątane. Oferty można składać do 15 grudnia.

ZZW ogłosił przetarg na dzierżawę pawilonu na Bulwarze Karskiego Źródło zdjęcia: ZZW

Jak wylicza pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski, sześć z 10 pawilonów ma już swoich dzierżawców. Niewynajęte pozostają trzy obiekty na odcinku między Karową a Bednarską (na tym fragmencie bulwarowi patronuje generał George Patton).

- Pracujemy nad ich udostępnieniem. Na dwa z tych trzech pawilonów przetarg planujemy ogłosić jeszcze tej jesieni - zapowiada Piotrowski. I zapewnia że obiekty są w dobrym stanie i obecnie żaden nie wymaga generalnego remontu. - Staramy się nimi opiekować i dokonywać na bieżąco niezbędnych prac konserwatorskich - podsumowuje pełnomocnik.