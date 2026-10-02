Śródmieście Warszawa przekazała Ukrainie pięć autobusów

Kierowca autobusu uratował jeża Źródło wideo: Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa/Facebook Źródło zdj. gł.: UM

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Autobusy pochodzą z roku 2008 i zostały już wycofane z ruchu liniowego.

Będzie można zjeść posiłek, ogrzać się i naładować telefon

"W Drohobyczu trafiły do tamtejszego Caritasu i będą prawdopodobnie służyć potrzebującym mieszkańcom i weteranom. W autobusach będzie można ogrzać się, zjeść posiłek i naładować telefon w przypadku możliwych przerw w dostawach prądu. Mogą też służyć do przewozu weteranów poruszających się na wózkach" - napisały w mediach społecznościowych Miejskie Zakłady Autobusowe.

Na pokładach Solarisów pojechało na Ukrainę także 20 ton pomocy humanitarnej, w tym materiały budowlane do budowy hospicjum.