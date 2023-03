Prace na wiadukcie kolejowym, utrudnienia na Powiślu

Kolejarze będą prowadzić prace na wiadukcie nad ulicą Kruczkowskiego, a to oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już w poniedziałek.

Od wtorku kierowcy będą jeździć już według nowego oznakowania. Podobnie autobusy komunikacji miejskiej. Ratusz zaznaczył, że nie jest to jeszcze zapowiadany przez kolejarzy remont linii średnicowej. Na wiadukcie kolejowym przeprowadzone zostaną jedynie roboty utrzymaniowe, które są niezbędne z uwagi na jego stan techniczny. Na ul. Kruczkowskiego pierwsze znaki i wygrodzenia pojawią się w poniedziałek 27 marca. Prace rozpoczną się dzień później. Kolejarze zajmą wówczas prawe pasy na obu jezdniach ul. Kruczkowskiego pod remontowanym obiektem.

Węższa ulica Kruczkowskiego

W związku z pracami zmieni się organizacja ruchu, ulica Kruczkowskiego zostanie zwężona. Już przed wiaduktem mostu Poniatowskiego – z prawego pasa jezdni w stronę Tamki – możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo, czyli w al. 3 Maja. Z tego pasa prosto pojadą tylko autobusy komunikacji miejskiej. Drugi pas – do jazdy prosto – pozostanie ogólnodostępny. Za wiaduktem kolejowym kierowcy ponownie skorzystają z pełnej szerokości jezdni.

Poruszający się w stronę ul. Książęcej i Ludnej korzystać będą z jednego pasa – od parku Beyera do przeprawy kolejowej. W rejonie robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ten etap prac potrwa do końca kwietnia. Następnie kolejarze zajmą lewe (wewnętrzne) pasy ul. Kruczkowskiego.