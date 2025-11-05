Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?

Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Zamknięcie stacji Warszawa Centralna
Źródło: TVN24
Kolejarze szykują się do prac na Dworcu Centralnym, które potrwają od 8 do 16 listopada. Pociągi dalekobieżne nie będą przejeżdżały przez tę stację, a trasa Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 zostanie podzielona na dwie części. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, jak pojadą pociągi.

Od 8 do 16 listopada dworzec Warszawa Centralna będzie wyłączony z ruchu. Pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna. Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Źródło: UM Warszawa

Jak pojedzie SKM?

Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co około 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy zostaną wprowadzone dla linii S1, S2, S4 i S40.

Pociąg SKM Impuls na linii S3
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Źródło: UM Warszawa

Pasażerowie, którzy będą się chcieli przejechać z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy, powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszową-ZOO a PKP Służewiec - przez aleję Niepodległości i aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15

"Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym" - zapewnia Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiana trasy linii SKM S3
Zmiana trasy linii SKM S3
Źródło: WTP

Honorowanie biletów

W tym czasie, czyli w dniach 8-16 listopada, wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi.

Zakres prac

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna kolejarze zaplanowali modernizację infrastruktury, co docelowo usprawni ruch pociągów. Prace torowe nie wiążą się wyłączeniem z użytku całego dworca – cały czas będzie można korzystać z części nadziemnej i podziemnej, w której działają liczne sklepy, bary, kawiarnie i inne lokale usługowe.

Kolejarze zaplanowali też wiele prac remontowo-porządkowych, których wykonanie w trakcie codziennej eksploatacji dworca jest utrudnione. Wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie przekierują pociągi?
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki przed Dworcem Centralnym
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
KolejPociągi w WarszawieSKM
Czytaj także:
Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Nocny pożar supermarketu
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
Śródmieście
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Śródmieście
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
Śródmieście
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
Śródmieście
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
Śródmieście
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
Wilanów
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
Mokotów
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
Wola
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
Policja zatrzymała sześć osób
Przeszukali cztery miejsca, zatrzymali sześć osób
Bemowo
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
Praga Południe
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
Włochy
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Dariusz Gałązka
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
40-latek został zatrzymany
"Chciał, by koleżanka poczuła się radośniej", dosypał jej coś do lemoniady
Praga Północ
Siedmiolatek zachłysnął się żelkami (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"
Ursus
Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa
Mokotów
Protest plantatorów przed kancelarią premiera
Plantatorzy tytoniu protestowali przed kancelarią premiera
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki