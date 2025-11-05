Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?

Zamknięcie stacji Warszawa Centralna Źródło: TVN24

Od 8 do 16 listopada dworzec Warszawa Centralna będzie wyłączony z ruchu. Pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna. Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście Źródło: UM Warszawa

Jak pojedzie SKM?

Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co około 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy zostaną wprowadzone dla linii S1, S2, S4 i S40.

Pociąg SKM Impuls na linii S3 Źródło: UM Warszawa

Pasażerowie, którzy będą się chcieli przejechać z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy, powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszową-ZOO a PKP Służewiec - przez aleję Niepodległości i aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

"Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym" - zapewnia Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiana trasy linii SKM S3 Źródło: WTP

Honorowanie biletów

W tym czasie, czyli w dniach 8-16 listopada, wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi.

Zakres prac

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna kolejarze zaplanowali modernizację infrastruktury, co docelowo usprawni ruch pociągów. Prace torowe nie wiążą się wyłączeniem z użytku całego dworca – cały czas będzie można korzystać z części nadziemnej i podziemnej, w której działają liczne sklepy, bary, kawiarnie i inne lokale usługowe.

Kolejarze zaplanowali też wiele prac remontowo-porządkowych, których wykonanie w trakcie codziennej eksploatacji dworca jest utrudnione. Wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.