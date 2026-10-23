Śródmieście Aleja Centralna połączy "patelnię" z dworcem. Ruszają prace Oprac. Katarzyna Kędra |

Z walizką nie jest tu łatwo Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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Wisława Szymborska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Zuzanna Ginczanka - co łączy te trzy poetki? Wszystkie mają swoje pasaże w sercu Warszawy. "Właśnie rozpoczęła się ich kompleksowa przebudowa - w jeden spójny ciąg pieszy, który stworzy nową Aleję Centralną. Wykonawcą jest firma Balzola, a koszt prac to 10,6 miliona złotych" - poinformował Zarząd Dróg miejskich.

Pasaże łączą popularny plac, zwany "patelnią" przy stacji metra Centrum z Dworcem Centralnym. Drogowcy przyznają, że chodnik, z którego korzystają codziennie tysiące osób, nie jest zbyt komfortowy. Dominują nierówna nawierzchnia, chaotyczna zieleń, zbędny beton. "Przebudowa nada przyszłej alei wygląd odpowiadający jej funkcjom i roli, a po zakończeniu inwestycji trzy pasaże stworzą Aleję Centralną" - zapewnili.

Prace obejmą również poprzeczne pasaże w cieniu Pałacu Kultury i Nauk, także nazwane na cześć pisarek: Haliny Poświatowskiej, Anny Świrszczyńskiej, Izabeli Morskiej i Ireny Krzywickiej.

Powstaje zielona Aleja Centralna Powstaje zielona Aleja Centralna Źródło zdjęcia: ZDM Powstaje zielona Aleja Centralna Źródło zdjęcia: ZDM Powstaje zielona Aleja Centralna Źródło zdjęcia: ZDM Powstaje zielona Aleja Centralna Źródło zdjęcia: ZDM Powstaje zielona Aleja Centralna Źródło zdjęcia: ZDM

Zegar słoneczny, pergole, ławki

W miejscu połamanych płyt chodnikowych i starej kostki brukowej wykonawca ułoży kamienne płyty. Przejście po nich z walizką czy wózkiem ma być znacznie wygodniejsze. Łatwiej będzie rowerzystom, którym udostępniony zostanie pasaż Iłłakowiczówny.

Po wymianie nawierzchni odtworzony zostanie zegar słoneczny na wysokości Kinoteki. W pobliżu pojawią się nowe ławki oraz pergole, obsadzone pnączami. Wymienione zostanie oświetlenie - w miejscu betonowych słupów przy pawilonach stacji Śródmieście pojawią się aluminiowe latarnie.

Inspiracja założeniami z lat 50.

Elementem inwestycji jest zieleń, dla której inspiracją były pierwotne założenia z lat 50. XX wieku.

"Rozbetonowane zostanie ok. 800 m kw. powierzchni. Powstaną natomiast nowe rabaty, które zajmą powierzchnię ok. 9 tys. m kw. Kompozycje krzewów (m.in. derenie, śnieguliczki, róże) oraz bylin i traw (np. szałwie, ostnice, krwawniki) będą układać się w przyciągające wzrok nieregularne kształty i wzory" - wymienili drogowcy.

Aleja Centralna - wizualizacja Źródło zdjęcia: ZDM

Ponadto posadzonych zostanie kilka nowych drzew oraz mniejsze formy wielopienne - tam, gdzie na drzewa (a dokładnie ich korzenie) nie pozwala strop linii średnicowej.

Aleja Centralna - wizualizacja Źródło zdjęcia: ZDM

Wyglądem tego miejsca zajmowaliśmy się na tvnwarszawa.pl. W 2024 roku spółka Pałac Kultury i Nauki, która zarządza terenem, informowała nas, że z remontem czeka na przebudowę linii średnicowej. Tyle że prace te wciąż są odsuwane w czasie i - według ostatnich zapowiedzi kolejarzy - nie rozpoczną się szybciej niż w 2031 lub 2032 roku. Stołeczni urzędnicy postanowili nie czekać, a zadanie przekazali drogowcom.