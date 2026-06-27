Policjanci odzyskali auta. Ich wartość to blisko 1,7 mln złotych
Policjanci po otrzymaniu zawiadomienia o przywłaszczeniu luksusowych pojazdów wartych łącznie blisko 1,7 mln złotych, ustalili miejsca postoju aut, które następnie zabezpieczyli.
Bentley i Lamborghini odzyskane
"Po przeprowadzonych oględzinach odzyskany Bentley oraz oba Lamborghini zostały przekazane leasigodawcy, który zgłosił ich przywłaszczenie w związku z zaległościami w spłacie kredytów" - podaje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
Służby przypominają, że według polskiego prawa za popełnienie tego przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy o łącznej wartości blisko 1,7 mln złotych
Źródło: tvnwarszawa.pl