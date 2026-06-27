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Śródmieście

Policjanci odzyskali auta. Ich wartość to blisko 1,7 mln złotych

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Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali na terenie Warszawy pojazdy warte niemal 1,7 miliona złotych. Ich przywłaszczenie zgłosiła firma leasingowa, ponieważ klient zalegał ze spłatą rat kredytowych.

Policjanci po otrzymaniu zawiadomienia o przywłaszczeniu luksusowych pojazdów wartych łącznie blisko 1,7 mln złotych, ustalili miejsca postoju aut, które następnie zabezpieczyli.

Bentley i Lamborghini odzyskane

"Po przeprowadzonych oględzinach odzyskany Bentley oraz oba Lamborghini zostały przekazane leasigodawcy, który zgłosił ich przywłaszczenie w związku z zaległościami w spłacie kredytów" - podaje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.

Służby przypominają, że według polskiego prawa za popełnienie tego przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.

Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy o łącznej wartości blisko 1,7 mln złotych
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
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Tagi:
kradzieżPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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