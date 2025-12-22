Chcą zamknąć dla ruchu parkingowe zaplecze Starego Miasta

Ulica Podwale Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Problem ulicy Podwale jest od lat ten sam i nasila się szczególnie w dni wolne od pracy. Kierowcy chcący dostać się na Stare Miasto, które jest wyłączone z ruchu aut, wjeżdżają na Podwale, aby zostawić tam swoje auta. Efekt jest taki, że nawzajem się blokują. Do tego dochodzi zwyczajowy sznur taksówek. Tworzą się zatory, które rozlewają się na sąsiednie ulice.

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym stołecznego ratusza planuje wprowadzić rewolucyjną zmianę i zamknąć Podwale dla samochodów. Pierwsza informowała o tym "Gazeta Stołeczna".

"Kierowcy całkowicie blokują ruch"

"Głównym powodem korka na Podwalu są samochody usiłujące zaparkować na tej ulicy, mimo braku wolnych miejsc. Kierowcy którzy dotarli na miejsce czekają na zwolnienie się miejsc postojowych i blokują całkowicie ruch. Ta blokada przenosi się na sąsiednie ulice, utrudniając w tym rejonie ruch autobusom komunikacji miejskiej. Dlatego zamknięcie ul. Podwale dla ruchu innego niż docelowy zdecydowanie poprawi sytuację mieszkańców tej ulicy" - odpowiedział nam stołeczny ratusz, kiedy zapytaliśmy o zamknięcie Podwala.

Pewnie przywiązanym do poruszania się wyłącznie autem to rozwiązanie nie przypadnie do gustu. Należy jednak pamiętać, że na Stare Miasto można komfortowo dostać się tramwajem lub autobusem. Ulicą Długą można dojść do stacji pierwszej linii metra Ratusz Arsenał, a Krakowskim Przedmieściem do stacji Nowy Świat-Uniwersytet na M2.

Po takie argumenty sięga też stołeczny ratusz. "Osoby pragnące dostać się w rejon Starego Miasta mogą pozostawić samochody na parkingu podziemnym na placu Powstańców Warszawy lub dotrzeć tam transportem publicznym" - wskazują urzędnicy.

Na razie czasowo, docelowo na stałe

Jak przekazał nam stołeczny ratusz, według projektu z ulicy Miodowej nie będzie można wjechać w Senatorską w kierunku Podwala i Kilińskiego. Na Senatorskiej i Podwalu ma obowiązywać zakaz parkowania i przejazdu od 16 do 21 w weekendy.

Ratusz wskazuje, że póki co na na miejscu patrole policji kierują ruchem, by nie blokować przejazdu autobusom.

Terminu zmian jeszcze nie ma. W Zarządzie Terenów Publicznych usłyszeliśmy, że nowa stała organizacja ruchu będzie wprowadzana dopiero w nowym roku.