Pierwsze komputery i wyjątkowe pojazdy. Muzeum Techniki wraca po długiej przerwie

- Ponad pięć lat temu do ministerstwa kultury, dotarła wiadomość, że to kochane przez Polaków Muzeum Techniki znajdujące się w Pałacu Kultury jest zagrożone, jest w kryzysie, trzeba je zamknąć, bo podmiot prowadzący nie jest w stanie go dalej utrzymywać. Wtedy w naszym resorcie nie było wątpliwości, że minister dziedzictwa narodowego jest odpowiedzialny za to, aby ta instytucja nie zginęła - mówił w czasie otwarcia placówki szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier Piotr Gliński. I dodał, że do współpracy zaproszono także resort nauki i stołeczny ratusz.