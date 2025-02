Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

Posłuchaj Wstrzymaj Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Źródło: UM Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli prześwietla budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kontrolerzy sprawdzą proces inwestycyjny i wydatkowanie na ten cel publicznych pieniędzy.

- Rozpoczynamy kontrolę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dotyczącą przygotowania i realizacji całej inwestycji - powiedział Marcin Marjański, pełniący obowiązki rzecznika NIK Marcin Marjański. - Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji inwestycji oraz wydatkowania na ten cel - wyjaśnił.

Na czym koncentrują się kontrolerzy? - Na przygotowaniu dokumentacji procesu inwestycyjnego i źródeł finansowania, organizacji budowy, sposobie wyłonienia wykonawców i zawierania z nimi umów, wydatkowaniu środków publicznych na realizację inwestycji, sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz osiągnięciu zakładanych efektów - wyliczył Marjański.

W komunikacie NIK czytamy ponadto, że kontrolą - w zakresie nadzoru nad przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym i wydatkowania środków publicznych - objęty zostanie w najbliższym czasie także Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Muzeum za 700 milionów złotych

Znajdujące się w ścisłym centrum Warszawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oficjalnie otwarto pod koniec października zeszłego roku. - To jest wyjątkowy moment dla Warszawy. Dziś otwieramy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od dekad nie było w stolicy miejsca od podstaw zbudowanego z myślą sztuce - mówił podczas uroczystości otwarcia muzeum Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Budowa nowej siedziby MSN rozpoczęła się w 2019 roku i trwała do września 2024. Budynek zaprojektowała nowojorska pracownia Thomas Phifer and Partners we współpracy z pracownią APA Wojciechowski, natomiast projektantem konstrukcji i instalacji jest biuro BuroHappold Engineering.

Budynek MSN-u ma prostą formę zbudowaną na planie dwóch prostokątów, wyróżnia się białą, jednolitą elewacją. Charakterystycznym punktem budynku jest przestronna klatka schodowa.

Całkowity koszt budowy muzeum wyniósł ok. 700 milionów złotych. Pierwotnie miało być to nieco ponad 400 milionów. Inwestycja została w całości finansowana ze środków miasta stołecznego Warszawa.

