Nie widać końca remontu Sali Kongresowej. "Nie zaryzykuję daty"

"Za trzy lata będzie otwarta zupełnie nowa Sala Kongresowa" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W listopadzie 2023 roku miasto oraz firma Adamietz podpisały umowę na dokończenie remontu zamkniętej w 2014 roku Sali Kongresowej.

W trakcie prac wykonawca odkrył potężne ilości azbestu, który należy zerwać i w zutylizować.

Wskazany w umowie termin zakończenia prac jest zagrożony. Jaki jest nowy? - Nie zaryzykuję daty - odpowiada wiceprezydentka Warszawy.

W poniedziałek, podczas spotkania z dziennikarzami poświęconego inwestycjom w kulturę, wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra przyznała, że modernizacja może się przeciągnąć.

- Sala Kongresowa jest w realizacji. Myślę, że nowy harmonogram będzie podlegał zmianom, tego do końca nie wiemy. Nie jest tajemnicą, że w trakcie realizacji wyszły problemy związane z tym, że wiedza o infrastrukturze wobec tego, co zastali wykonawcy, była inna. Większa ilość azbestu się ukazała, kiedy zaczęły się prace modernizacyjne. Założenia i plany, które były dostępne, były inne niż to, co zastał (wykonawca - red.) - powiedziała Aldona Machnowska-Góra.

Dopytywana o skalę opóźnienia, odpowiedziała, że należy je liczyć raczej w miesiącach niż tygodniach. - Nie zaryzykuję daty - zastrzegła.

Jak dodała, trwają negocjacje z wykonawcą. Niewykluczone, że Pałac Kultury i Nauki będzie zapłacić więcej niż zakładał. - To jest kwestia wyższych kosztów, jeżeli wykonawca ma obiektywnie prace dodatkowe, na które nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć. Inwestor z wykonawcą prowadzą negocjacje także związane z harmonogramem. Każda ze zmian w poprzetargowej umowie musi być bardzo precyzyjnie ustalona - tłumaczyła Machnowska-Góra. - Miejska spółka, musi dbać o finanse publiczne, żeby jak najmniej ustąpić wykonawcy. Z drugiej strony, jeśli on musiał wykonywać dodatkowe prace, to ma prawo negocjowania harmonogramu i wynagrodzenia - stwierdziła.

Trzeba wydobyć i zutylizować dużą ilość azbestu

O ile opóźni się oddanie Sali Kongresowej? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do przedstawicieli Pałacu Kultury i Nauki. - Umowa podpisana w listopadzie 2023 roku przewiduje zakończenie prac na koniec 2026 roku. Do tego dochodzi jeszcze kilka miesięcy na odbiory techniczne. Na ten moment jest to jedyny obowiązujący harmonogram - podkreśla w rozmowie z tvnwarszawa.pl Dorota Zmarzlak, członkini zarządu Pałacu Kultury i Nauki.

Zaznacza przy tym, że w trakcie prac rozbiórkowych wykonawca natrafił na ogromne pokłady azbestu. - Trzeba go usunąć, poddać utylizacji przy zachowaniu odpowiednich procedur. Wydobycie tak dużej ilości azbestu nie może pozostać bez wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy i na pewno taki wpływ będzie miało. Ustalenia z wykonawcą w tym zakresie są jeszcze przed nami. Zostaną poczynione dopiero, jak zakończy się wydobycie azbestu. Jesteśmy na końcówce tego procesu - wyjaśnia Zmarzlak.

Wnętrze Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki (listopad 2023 r.) Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl Wnętrze Sali Kongresowej obecnie Źródło: tvnwarszawa.pl

Dostosować budynek z lat 50. "Kosmiczne wyzwanie"

Przedstawicielkę PKiN zapytaliśmy, co obecnie, oprócz usuwania azbestu, dzieje się w Sali Kongresowej? Dorota Zmarzlak przypomniała, że główną przyczyną zamknięcia obiektu w 2014 roku było jego niedostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

- Dostosowanie tego budynku z lat 50. XX wieku do współczesnych wymogów jest wręcz kosmicznym wyzwaniem. Należy pamiętać, że jest to zabytek. Dlatego bardzo często dochodzi do zderzenia wymogów konserwatorskich z możliwościami strażaków - opowiada Zmarzlak. - Prace związane z montażem instalacji przeciwpożarowych, prace restauracyjne są w toku. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - dodaje.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, wspomniana umowa remontowa opiewała na kwotę 393 milionów złotych brutto. Półtora roku od jej podpisania koszty wzrosły do 426 milionów (to więcej niż kosztowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej). Dorota Zmarzlak wyjaśnia, że wpływ na to miała głównie większa ilość azbestu do wywiezienia i utylizacji. Nie bez znaczenia była także wysoka inflacja.

Jak się zmieni Kongresowa? Ogromna skala prac

Łączna powierzchnia podlegająca modernizacji to prawie 33,5 tysiące metrów kwadratowych. Projekt obejmował kopułę (była szara, będzie złoto-mosiężna), akustykę, fotele i estradę.

Wszystkie urządzenia techniczne znajdujące się na poziomie -1, które obsługiwały salę, zostaną wymienione. W zwolnionej przestrzeni na dole zostaną umiejscowione sanitariaty. W Sali Kongresowej przed remontem było zaledwie 35 punktów sanitarnych, po modernizacji będzie ich 168. A część techniczna zostanie urządzona na na poziomie +4.

Z uwagi na wymagania przeciwpożarowe zmniejszy się liczba miejsc na widowni: z 2800 osób na 2572. Zaprojektowane w latach 50. przejścia pomiędzy rzędami foteli będą rozszerzone. Fotele, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, zostaną zachowane w oryginalnej biało-bordowej kolorystyce, ale będą nowe.

Remont Sali Kongresowej Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ Remont Sali Kongresowej Źródło: MWKZ

Dwa rzędy składanych foteli, więcej garderób

Pojawią się nowe windy, które będą łączyły wszystkie kondygnacje, a także windy łączące kuluary: dolne, środkowe i balkonowe.

Estrada zyska nowe urządzenia podsceniczne i nadsceniczne. Wcześniej pod sceną znajdował się tylko podest, który był wyciągany w górę, gdy Kongresowa pełniła funkcję sali plenarnej dla zjazdów delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aby zwiększyć powierzchnię sceny i jej funkcjonalność w projekcie, założono, że dwa pierwsze rzędy foteli będą składane, bo umożliwi zastąpienie ich ruchomymi podestami. Liczba garderób zwiększy się z 35 do 75.

Oprócz głównej sali zostaną wyremontowane dwie duże sale konferencyjne i 12 mniejszych. A pod ziemią powstanie duży klub z zapleczem gastronomicznym.

Przerwany remont, zmiana koncepcji, nieudany przetarg

Ostatni koncert w Kongresowej odbył się 13 lipca 2014 roku, kiedy wystąpiła Katie Melua. Rok później ruszył remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i wymianę foteli, a koszt prac wyceniono na 45 milionów złotych.

Wykonawca przeprowadził prace odkrywkowe, w górnych kuluarach zerwał podłogę, a w sali koncertowej odnowił został paludament (przestrzeń nad sceną) oraz mosiężną rozetę nad widownią. W 2016 roku firma upadła. Pod koniec 2017 roku ogłoszono przetarg na nową koncepcję modernizacji sali. Rada Warszawy przyznała na niego 183 miliony złotych.

W 2022 roku anulowano przetarg na remont. Wykonawcę wybrano dopiero w kolejnej procedurze, przeprowadzonej w 2023 roku.

Komuniści i gwiazdy rocka

Budowa Pałacu Kultury i Nauki, którego częścią jest Kongresowa, rozpoczęła się w maju 1952 roku, a oficjalnie zakończyła w lipcu 1955. W czasach PRL odbywały się w niej zjazdy PZPR. Występowały też tutaj gwiazdy muzyki, między innymi: Leonard Cohen, Jan Kiepura, Eric Clapton, Elton John, Patti Smith, Herbie Hancock czy John Zorn.

13 kwietnia 1967 roku w Sali Kongresowej zagrał dwa razy słynny brytyjski zespół rockowy The Rolling Stones.

Pierwszy występ Stonesów za żelazną kurtyną