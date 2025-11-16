Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych

Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny zamknięty na czas remontu
Źródło: TVN24
W niedzielę wczesnym rankiem Dworzec Centralny został ponownie otwarty dla podróżnych. Przez ponad tydzień kolejarze prowadzili tam remont.

Dworzec Centralny w Warszawie był zamknięty od 8 listopada z powodu prac modernizacyjnych.

Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, zbudowane zostały nowe rozjazdy i wymieniony został system sterowania ruchem kolejowym. "Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość stacji" - podawały PKP PLK.

Wykonywane były m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmowały także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Jak jechały pociągi?

Przez osiem dni pociągi dalekobieżne zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów była tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej) kursowały przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymywały się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Prace torowe nie wiązały się jednak z wyłączeniem z użytku całego Dworca Centralnego - można było korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej. Obowiązywało też wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami.

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP., tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

