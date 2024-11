Czyszczą kładkę nad Wisłą

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę został otwarty w marcu . "To wygodne przejście z jednej strony Wisły na drugą, a także ciekawa atrakcja. Nic więc dziwnego, że na jego posadzce pojawiły się z czasem ślady użytkowania. Przede wszystkim w oczy rzucają się ślady po rowerowych oponach" - opisał Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie.

"Zniknęły ślady po oponach, powrócił też jasny kolor"

Jednocześnie zastrzegli, że nie ma możliwości doczyścić posadzkę do perfekcji. "Wiele śladów – zwłaszcza po ostrym hamowaniu – wciąż będzie widocznych, choć znacznie mniej" - dodali. Poprosili użytkowników mostu, by nie doprowadzali do sytuacji, które zostawią trwały ślad na nawierzchni. "Wspólnie zadbajmy o nowy most, który z czasem może zostać kolejną wizytówką stolicy" - zaapelowali.