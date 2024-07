Tego samego dnia dwukrotnie wyławiali go z Wisły. Miał trzy promile

Warszawski odcinek Wisły jest objęty całkowitym zakazem pływania. Jest to związane między innymi ze zdradliwym, zmiennym prądem i przebiegającym blisko lądu, popularnym szlakiem żeglownym. Jednak mimo powtarzanych ostrzeżeń, zdarzają się osoby odporne na te argumenty.

Próbował przepłynąć Wisłę

W niedzielę, 30 czerwca około południa, jeden z mężczyzn odpoczywających na plaży Poniatówka postanowił przepłynąć na znajdującą się na środku Wisły łachę. Przecenił swoje możliwości. Strażnicy miejscy kontrolując okolice Poniatówki zauważyli, jak znoszony przez prąd człowiek wpłynął na trasę promu rzecznego, który głośnymi sygnałami starał się ostrzec go przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Funkcjonariusze podpłynęli w to miejsce, podejmując mężczyznę z wody na pokład.

Pływak miał trzy promile

Zdaniem funkcjonariuszy tym razem pływak nie był już zakłopotany. Wręcz przeciwnie – zapowiadał podjęcie kolejnych prób dotarcia na łachę, a strażnicy poczuli od niego silną woń alkoholu. Funkcjonariusze uniemożliwi desperatowi dalsze kąpiele. Zabrali go do komisariatu rzecznego, gdzie okazało się, że ma we krwi trzy promile alkoholu.