1506 pomysłów na wydanie miejskich pieniędzy

Jak podał stołeczny ratusz, do głosowania zostało dopuszczonych 1506 projektów: 1400 propozycji dzielnicowych oraz 106 ogólnomiejskich. To nieco więcej niż w ubiegłym roku (1425 projektów), ale mniej niż w 2018 - 1628.

Przeszło 67 procent zgłoszonych projektów

– Cieszę się, że podobnie jak w ubiegłej edycji budżetu obywatelskiego, większość projektów została oceniona pozytywnie – przekazała cytowana w komunikacie prasowym Aldona Machnowska-Góra, dyrektor-koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. - Znamy już pełną listę projektów, na które mieszkańcy będą mogli zagłosować. Jest tam naprawdę wiele ciekawych propozycji, dlatego już teraz gorąco zachęcamy do przeglądania projektów i do głosowania we wrześniu - dodała.