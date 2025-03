Ponad 1400 pytań do przetargu, termin przekładali 20 razy

"Twórcza Twarda" na wizualizacjach Źródło: Urząd dzielnicy Śródmieście "Twórcza Twarda" na wizualizacjach Źródło: Urząd dzielnicy Śródmieście "Twórcza Twarda" na wizualizacjach Źródło: Urząd dzielnicy Śródmieście "Twórcza Twarda" na wizualizacjach Źródło: Urząd dzielnicy Śródmieście

We wtorek otwarto oferty firm zainteresowanych budową nowej siedziby domu kultury w Śródmieściu. Przetarg wykonawcę trwał rok i trzy miesiące. Urzędnicy tłumaczą przewlekłość postępowania ogromną liczbą pytań od oferentów.

Władze Śródmieścia zamierzają zbudować siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ulicy Twardej 8/12. Przetarg na wykonawcę został ogłoszony 27 grudnia 2023 roku. Pierwszy termin otwarcia ofert wyznaczono na 13 lutego 2024 roku. Był on wielokrotnie przekładany. Według stołecznej "Gazety Wyborczej", przesuwano go łącznie aż 20 razy, co czyni postępowanie rekordowo długim.

13 ofert w przetargu na budowę domu kultury

- Termin otwarcia ofert zmieniano ze względu na ogromną liczbę pytań potencjalnych oferentów, na które trzeba było przygotować bardzo konkretne odpowiedzi z udziałem fachowców, często kolejne odpowiedzi generowały kolejne szczegółowe pytania. Pytań było przeszło 1400 - wyjaśnia nam rzecznik Śródmieścia Mateusz Węgrzyn.

Po przeszło roku, we wtorek przed południem, udało się wejść w kolejną fazę postępowania, jaką jest otwarcie ofert. - Złożono 13 ofert, których wartość wraz z podatkiem VAT wynosi od 111 883 252 złotych do 163 415 200 złotych - informuje Węgrzyn. I dodaje, że dzielnica oszacowała wartość zamówienia na ponad 126 milionów złotych.

Teraz urzędnicy zajmą się formalną weryfikacją i oceną ofert. Następnie może dojść do wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy. Licząc od dnia jej podpisania, wykonawca będzie miał trzy i pół roku na realizację inwestycji.

Budowa przygotowywana od lat

Kilkukrotne przesuwanie terminu otwarcia ofert nie uszło uwadze radnych. Miejski radny Damian Kowalczyk (Prawo i Sprawiedliwość) pytał o tę sytuację władze miasta.

W odpowiedzi na jego interpelację burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens przypomniał, że konkurs architektoniczny przeprowadzono w 2018 roku, a kolejne dwa lata trwało wykonanie dokumentacji projektowej przez zdobywcę pierwszej nagrody. Na koniec 2020 roku wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Wówczas pojawiły się problemy finansowe. Zanim znalazły się środki na inwestycję, upłynęły trzy lata, przez co przetarg ogłoszono dopiero na koniec 2023 roku.

"Przeszło trzyletnia przerwa pomiędzy zakończeniem prac projektowych, a ogłoszeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie pozostała bez wpływu na tempo udzielanych wyjaśnień przez autorów dokumentacji" - stwierdził Ferens.

Burmistrz zapewnił jednocześnie, że przesunięcia terminu otwarcia ofert nie generowały dodatkowego kosztu. "Wyjaśnienia i odpowiedzi nie wiążą się z jakimikolwiek dodatkowymi wydatkami, zaś wycena inwestorska pozostała bez zmian" - dodał.

Scena i widownia na 350 miejsc

Urzędnicy zapowiadali, że w nowym obiekcie powstanie prawie 9,5 tysiąca metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej, na której znajdzie się: kilkanaście pracowni artystycznych, sala prób, przestrzeń wystawiennicza, kawiarenka, międzypokoleniowe miejsce spotkań dla mieszkańców oraz scena i widownia na ponad 350 miejsc.

