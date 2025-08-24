Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Black Hawk manewrował nad warszawskim wieżowcem

Black Hawk nad Warszawą
Policyjny śmigłowiec nad Warszawą
Źródło: tvnwarszawa.pl
W niedzielę nad centrum Warszawy można zobaczyć i usłyszeć śmigłowiec Black Hawk. Maszyna manewrowała nad Varso Tower przy Chmielnej.

Policyjny Black Hawk pojawił się po godzinie 10 nad Varso Tower, najwyższym biurowcem w Warszawie. Śmigłowiec co najmniej kilkanaście razy podleciał do budynku.

- To ćwiczenia szkoleniowe kontrterrorystów. Są one przeprowadzane przez naszych policjantów - potwierdziła nam krótko podkomisarz Iwona Kijowska z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Policjantka nie chciała podać szczegółów z uwagi na charakter prowadzonych ćwiczeń.

Akcję obserwował nasz reporter. - Helikopter kilkukrotnie zawisł nad górnym tarasem wieżowca Varso Tower, następnie okrążył hotel Presidential i odleciał w kierunku Żoliborza - relacjonował Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.

Wielozdaniowe śmigłowce Black Hawk służą w różnych zadaniach, takich jak patrolowanie, obserwacja, akcje ratownicze, a także wsparcie operacji specjalnych i kontrterrorystycznych. 

Black Hawk nad centrum Warszawy
Black Hawk nad centrum Warszawy
Źródło: tvn24.pl
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk nad Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk nad Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Black Hawk

Black Hawk
Black Hawk
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Black Hawk
Black Hawk
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Black Hawk
Black Hawk
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

