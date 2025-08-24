Black Hawk manewrował nad warszawskim wieżowcem

Policyjny śmigłowiec nad Warszawą Źródło: tvnwarszawa.pl

Policyjny Black Hawk pojawił się po godzinie 10 nad Varso Tower, najwyższym biurowcem w Warszawie. Śmigłowiec co najmniej kilkanaście razy podleciał do budynku.

- To ćwiczenia szkoleniowe kontrterrorystów. Są one przeprowadzane przez naszych policjantów - potwierdziła nam krótko podkomisarz Iwona Kijowska z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Policjantka nie chciała podać szczegółów z uwagi na charakter prowadzonych ćwiczeń.

Akcję obserwował nasz reporter. - Helikopter kilkukrotnie zawisł nad górnym tarasem wieżowca Varso Tower, następnie okrążył hotel Presidential i odleciał w kierunku Żoliborza - relacjonował Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.

Wielozdaniowe śmigłowce Black Hawk służą w różnych zadaniach, takich jak patrolowanie, obserwacja, akcje ratownicze, a także wsparcie operacji specjalnych i kontrterrorystycznych.

Black Hawk nad centrum Warszawy Źródło: tvn24.pl

Black Hawk nad Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Black Hawk nad Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Black Hawk Black Hawk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Black Hawk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Black Hawk Źródło: Kontakt24 - Manhattan