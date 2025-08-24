Black Hawk manewrował nad warszawskim wieżowcem

Policyjny Black Hawk pojawił się po godzinie 10 nad Varso Tower, najwyższym biurowcem w Warszawie. Śmigłowiec co najmniej kilkanaście razy podleciał do budynku.
- To ćwiczenia szkoleniowe kontrterrorystów. Są one przeprowadzane przez naszych policjantów - potwierdziła nam krótko podkomisarz Iwona Kijowska z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Policjantka nie chciała podać szczegółów z uwagi na charakter prowadzonych ćwiczeń.
Akcję obserwował nasz reporter. - Helikopter kilkukrotnie zawisł nad górnym tarasem wieżowca Varso Tower, następnie okrążył hotel Presidential i odleciał w kierunku Żoliborza - relacjonował Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.
Wielozdaniowe śmigłowce Black Hawk służą w różnych zadaniach, takich jak patrolowanie, obserwacja, akcje ratownicze, a także wsparcie operacji specjalnych i kontrterrorystycznych.
Black Hawk
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl