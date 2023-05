Bieg Konstytucji 3 Maja na nowej trasie. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W tegorocznej edycji zmieni się znana od lat trasa biegu Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy, będzie ich cztery tysiące, pobiegną Nowym Światem. Organizatorzy zapewniają, że trasa jest bardziej spektakularna i lepiej nawiązuje do wydarzeń, związanych z uchwaleniem Konstytucji.

Start biegu 3 maja o godz. 10. Pięć minut później na trasę wyruszy grupa nordic walking. Gospodarzem imprezy jest miasto stołeczne Warszawa, a współorganizatorami Aktywna Warszawa i Fundacja "Maraton Warszawski".

- Bieg Konstytucji 3 Maja inauguruje już 31 edycję Warszawskiej Triady Biegowej. To bieg z olbrzymią tradycją, starszy od wielu zawodników biorących w nim dziś udział. Jednocześnie impreza cały czas się zmienia. W tym roku zawody odbędą się na całkiem nowej trasie ze startem i metą na Nowym Świecie. Tę ulicę od wiosny zamieniamy na weekendy w pieszy deptak. Mam nadzieję, że 3 maja na Nowym Świecie pojawi się co najmniej tyle samo kibiców, co uczestników biegu – powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Krajobrazowa i symboliczna trasa biegu

Bieg Konstytucji 3 maja jest rozgrywany na dystansie pięciu kilometrów, a sama trasa jest zgodna z atestem PZLA. Biegacze mają na pokonanie dystansu 55 minut. Start i meta zostaną zlokalizowane na Nowym Świecie. "Trasa jest prosta i bardzo szybka. Liczba zakrętów została ograniczona do minimum, a walory estetyczne zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów i miłośników historii" - zapewnia ratusz w komunikacie.

Start i meta zawodów zlokalizowane będą na ulicy Nowy Świat, w pobliżu Foksal. Stamtąd zawodnicy przez rondo de Gaulle’a pobiegną południową nitką Alej Jerozolimskich przez most i aleję Poniatowskiego do ronda Waszyngtona. Tam zawrócą i północną stroną alei i mostu Poniatowskiego wrócą do Śródmieścia, gdzie Alejami Jerozolimskimi dotrą do ronda de Gaulle’a, a tam skręcą w Nowy Świat. Wystrzał startera zawodnicy usłyszą o godz. 10.

Bieg Konstytucji 3 maja UM Warszawy

Trasa symbolicznie nawiązuje do Konstytucji 3 Maja. "Biegacze będą bowiem w obu kierunkach biegli Mostem Poniatowskiego. Nazwisko księcia Józefa Poniatowskiego nieodłącznie wiąże się z wydarzeniami z 1791 roku. Książę Józef należał do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej" - wyjaśnia ratusz.

- Przebieg tegorocznej imprezy jest wyjątkowo atrakcyjny, pełen pięknych widoków, pozwalający uczestnikom podziwiać Warszawę z perspektywy obu stron Wisły. Chodziło o to, aby cztery tysiące zawodników celebrujących z nami święto poczuło miejsce, w którym powstała idea tego kluczowego dla polskiej historii aktu prawnego – powiedziała Magdalena Skrocka, dyrektorka Warszawskiej Triady Biegowej.

Trasa tegorocznego biegu UM Warszawa

Medal dla każdego

Każdy z biegaczy, który dotrze do mety otrzyma pamiątkowy złoty medal. Jego motywem wyróżniającym jest pióro, nawiązujące do aktu podpisania Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku.

Przed rokiem warszawski Bieg Konstytucji 3 maja wynikiem 16.35 wygrała utytułowana polska maratonka Iwona Bernardelli.

Najszybszym mężczyzną był uchodźca polityczny z Białorusi Taras Telkowski, który triumfował czasem 15.29. Biegacz był młodzieżowym reprezentantem swego kraju w lekkoatletyce. Po wymuszonym wyjeździe z ojczyzny otrzymał w Polsce wizę humanitarną.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmagania rozpoczną się na wyłączonym z ruchu fragmencie Nowego Światu – ulica jest częścią deptaku, urządzanego na Trakcie Królewskim. W środę, 3 maja, o godz. 5.00 zagrodzone zostaną natomiast przejścia dla pieszych - w poprzek Nowego Światu - na wysokości Foksal i Ordynackiej. Główne wyłączenia z ruchu, wprowadzone na całej trasie biegu, będą obowiązywać w godz. 9.30-11.30. Wówczas dla ruchu zamknięte zostaną obie nitki Alei Jerozolimskich, most i aleja Poniatowskiego, jak również rondo Waszyngtona. Kierowcy, jadący Alejami Jerozolimskimi w stronę Pragi, będą musieli skręcić w prawo, w ulicę Kruczą. Dalej dojadą jedynie mieszkańcy dojeżdżający do Brackiej. Z kolei z ulicy Kruczej nie będzie można skręcić w Aleje Jerozolimskie w stronę mostu – zarówno od strony Pięknej, jak i placu Pięciu Rogów. Ulica Smolna przez dwie godziny będzie całkowicie zamknięta. W czasie trwania zawodów podróżujący Wisłostradą nie wjadą na most Poniatowskiego - łącznica w rejonie ulicy Wioślarskiej zostanie zamknięta. Po stronie Pragi także zamknięte zostaną łącznice umożliwiające wjazd z Wybrzeża Szczecińskiego i Wału Miedzeszyńskiego na most Poniatowskiego lub jazdę w kierunku ronda Waszyngtona. W trakcie biegu zamknięte zostanie także rondo Waszyngtona. W tym rejonie pojazdy indywidualne, a także komunikacji miejskiej, będą mogły przejechać wyłącznie w relacjach: - z ulicy Francuskiej w prawo w al. Waszyngtona, w stronę ronda Wiatraczna; - z al. Waszyngtona w prawo w al. Zieleniecką, w stronę Targowej. Z kolei z ulicy Targowej, przy Teatrze Powszechnym, nie będzie można skręcić w prawo w al. Zieleniecką, w stronę PGE Narodowego. Wzdłuż Alei Jerozolimskich, w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Powiśle, a także po stronie Muzeum Narodowego w godz. 9.00-12.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, także na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Podczas zamknięcia Alei Jerozolimskich, mostu i alei Poniatowskiego oraz ronda Waszyngtona wstrzymany zostanie także ruch tramwajowy na tych ulicach oraz w al. Waszyngtona. Tramwaje linii 9, 22 i 24, po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętlę Ratuszowa-ZOO. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Zmienionymi trasami pojadą również autobusy linii 109, 111, 117, 123, 127, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 521. Te, które przekraczają Wisłę, zostaną skierowane na most Łazienkowski; z wyjątkiem 166, które pojadą przez most Świętokrzyski. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej dostępne są na stronie wtp.waw.pl.

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP