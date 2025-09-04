Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Krwawa awantura na Starym Mieście. "Zostawili leżącego na ziemi mężczyznę"

Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego?
Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
Na warszawskim Starym Mieście strażniczka miejska i policjantka ruszyły na pomoc mężczyźnie z rozbitą głową. "Na 'placu boju' zostawili go koledzy, między którymi doszło do krwawej awantury" - poinformowała straż miejska.

Strażniczki miejskie ze Starówki odebrały w ostatni wieczór wakacji wezwanie z ulicy Podwale. Wynikało z niego, że doszło tam do awantury kilku osób. Funkcjonariuszki ruszyły w tamtym kierunku, wzywając wsparcie innych załóg. Gdy po chwili dotarły na miejsce, było już po awanturze.

Silne krwawił z potylicy

"Zastały jedynie leżącego na ziemi, silnie krwawiącego mężczyznę, opatrującą go policjantkę i przyglądającą się wszystkiemu z oddali kobietę" - opisała w komunikacie straż miejska.

Strażniczka, która jest też ratowniczką, udzieliła wsparcia koleżance z policji. Wspólnie zatamowały obfity krwotok z potylicy i powstrzymały, nie w pełni świadomego mężczyznę, przed wstawaniem, które mogło pogorszyć jego stan.

Źródło: Straż Miejska Warszawa

Utarczka i ucieczka

Ustalono także, co stało się na Podwalu przed przyjazdem mundurowych. "Doszło do utarczki grupy nietrzeźwych osób. Kiedy awanturujący zauważyli zbliżający się radiowóz, rozbiegli się w różnych kierunkach. Zostawili leżącego na ziemi mężczyznę, który został wcześniej zepchnięty z murku, uderzając głową o chodnik" - poinformowała straż miejska.

Niedługo potem policjanci z innego patrolu ujęli jednego z najbardziej agresywnych uczestników zajścia. Z kolei poszkodowany mężczyzna z rozbitą głową trafił do szpitala.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Alkohol Pierwsza pomoc Straż miejska Policja
