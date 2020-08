Poszkodowani w sprawie GetBack protestowali przed prokuraturą

Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej", Prokuratura Regionalna w Warszawie pierwszy akt oskarżenia w sprawie tak zwanej afery GetBack ma skierować do sądu jeszcze w tym roku. Między innymi w związku z tymi doniesieniami przed siedzibą prowadzącej śledztwo prokuratury zorganizowano manifestację.

Miliardy strat i tysiące pokrzywdzonych

- Chcemy wyrazić stanowczy sprzeciw przeciwko przedwczesnemu zakończeniu tego postępowania przygotowawczego. Nie wszystkie osoby, które w naszej ocenie powinny usłyszeć zarzuty, zostały przesłuchane. Bazujemy oczywiście na podstawie materiałów, które udało się zgromadzić osobom pokrzywdzonym i zostały zgłoszone do prokuratury. Jest także szereg wniosków, które nie zostały zrealizowane. Dlatego w naszej ocenie akt oskarżenia nie może być wysłany do sądu – powiedział podczas czwartkowego protestu Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA.

Manifestujący odnieśli się do treści opublikowanych przez "DGP". - Jest tam mowa o dwóch miliardach strat i ośmiu tysiącach pokrzywdzonych osób. Gdzie są te pieniądze zabezpieczone? My od dwóch lat prosimy, żeby prokuratura zaczęła zabezpieczać pieniądze na rachunkach firm, spółek. W jaki sposób prokuratura zamierza te środki zabezpieczyć? Do dziś nie ma zabezpieczeń na kontach GetBacku, a mają czterdzieści kont. Niedługo minie dwa i pół roku od wybuchu afery – wymieniał Bujan.