Śródmieście W sobotę marsz kobiet w centrum Warszawy. Będą utrudnienia Oprac. Katarzyna Kędra |

Dekryminalizacja aborcji i nowy wicepremier Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Jak wskazał w komunikacie stołeczny ratusz, początek zgłoszonego wydarzenia zaplanowano na godzinę 14. Uczestnicy spotkają się przed Sejmem RP.

Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy będą się zbierali także na ulicach: Frascati, Górnośląskiej, Pięknej i Jazdów. Później został zaplanowany przemarsz ulicami: Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem przed Pałac Prezydencki. Tam wydarzenie może potrwać do godziny 18.

Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

"Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci - zdecydują o zamknięciu ruchu na ulicach. Również w ten weekend, 28-29 listopada, Trakt Królewski od Świętokrzyskiej do Miodowej będzie deptakiem" - zaznaczył ratusz.

Podczas przemarszu na objazdy mogą zostać skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 oraz autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Senat zdecydował w sprawie aborcji. Ustawy trafią do prezydenta TVN24

108 lat od wywalczenia przez Polki praw wyborczych

Organizatorzy wydarzenia - Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundacja Widzialne przypominają, że 8 listopada to dzień, w którym mija 108 lat od kiedy Polki wywalczyły prawa wyborcze.

"Wywalczyły. I tak jak one - my także wywalczyć musimy swoje prawa. I zrobimy to. Ustawy aborcyjne, które przegłosował Sejm, wyszły właśnie z Senatu i trafiły na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent ma czas właśnie do 28.11.2026, by zdecydować o ich losie: podpisać, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jak myślicie, co zrobi? Podpisze je, bojąc się obniżenia swoich szans w walce o drugą kadencję? Czy zawetuje, jak to ma w zwyczaju? Tak lubi podkreślać, że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Czy rzeczywiście?" - zastanawiają się w opisie wydarzenia.

Zdaniem organizatorów "od lat, wszystkie badania opinii publicznej wskazują jasno, że większość społeczeństwa chce legalnej aborcji".

"28 listopada spotykamy się pod Sejmem (skrzyżowanie Wiejskiej i Matejki) i idziemy pod Pałac Prezydencki. Po Krakowskim Przedmieściu poniesie się głos naszego gniewu. W imię dawnych bojowniczek (...)" - zapowiedziano.