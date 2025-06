Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Wybrzmiały apele o przyjęcie ustawy o związkach partnerskich Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Od godziny 6.00 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki, od Mariańskiej do Marszałkowskiej. Z kolei na jezdni ulicy Emilii Plater w stronę Grzybowskiej, będzie wyłączony prawy pas - będą się tam ustawiały pojazdy uczestniczące w pradzie.

W parku Miasteczko Równości

Z kolei od godziny 11 w Parku Świętokrzyskim zacznie działać Miasteczko Równości. Swoje stoiska rozstawią tam stowarzyszenia i organizacje zajmujące się między innymi prawami człowieka, równością płci, a także społeczności LGBTQ+, ale też ochroną praw zwierząt i ochroną środowiska.

Parada Równości rozpocznie się około godziny 14. Jej uczestnicy przejdą ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską, przez plac Teatralny do placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Świętokrzyską do Emilii Plater . Później, do godziny 21 w Miasteczku Równości potrwa artystyczna część wydarzenia.

Przejście Parady Równości będzie zabezpieczała policja. Policjanci zdecydują o zamknięciu ulic, którymi przejdą uczestnicy. Zamknięte mogą zostać również okoliczne ulice, między innymi: Bielańska, Królewska, Miodowa czy plac Bankowy.

Jak pojedzie komunikacja miejska?

Od godziny 6.00 rano, jeśli zostanie zamknięta wschodnia jezdnia ulicy Emilii Plater, autobusy linii: 100, 117, 160 i 507 będą kursowały objazdem przez Aleje Jerozolimskie i aleję Jana Pawła II. Przez cały dzień autobusy linii 178 i 521 będą miały skrócone trasy – dojadą odpowiednio do ronda Daszyńskiego i ronda Wiatraczna.

W czasie Parady autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 171, 180, 503 i 507 pojadą aleją Jana Pawła II. Autobusy linii 128 i 175 skończą trasy na przystanku Centrum, a 151 i 520 na Dworcu Centralnym.

Jeżeli zostanie zamknięta Trasa W-Z, autobusy linii 160, 190 i Z26 dojadą do mostu Śląsko-Dąbrowskiego ulicami: Stawki, Konwiktorską, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie i Nowy Zjazd.

Wszyscy podróżujący przez Warszawę powinni pamiętać o rozpoczynającym się w sobotę, 14 czerwca, remoncie torowiska tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej.

Dlaczego maszerują w paradzie?

Parada Równości od 2001 roku przechodzi ulicami Warszawy, walcząc o równość nie tylko społeczności LGBTQ+, ale też wszystkich mniejszości. Domaga się zapewnienia równych praw i ochrony dla wszystkich, w tym ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem. "Państwo ma obowiązek prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej obejmującej wszystkie grupy mniejszościowe, by zapewnić ochronę przed dyskryminacją i wykluczeniem" - czytamy na stronie Parady Równości.

Kolejnym z wysuwanych postulatów są prawa osób transpłciowych. Organizatorzy wydarzenia postulują, by przepisy ułatwiały osobom transpłciowym proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci, uznając, że prawa osób transpłciowych są prawami człowieka. Ubiegają się także o prawo do małżeństw i związków partnerskich, twierdząc, że wszyscy obywatele powinni mieć równe prawo do zawierania związków partnerskich, małżeństw oraz adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną.

Bardzo ważną kwestią jest też równość płci. "Kobiety, mężczyźni i osoby niebinarne muszą być traktowani równo w każdej sferze życia, z poszanowaniem praw reprodukcyjnych, parytetami w zatrudnieniu i polityce oraz wsparciem rodzicielstwa" - podkreślono.