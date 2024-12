Minister Klimczak o odcinkowym pomiarze prędkości na POW Źródło: TVN24

- Rozpoczęcie budowy aglomeracyjnej obwodnicy metropolii warszawskiej, na co czeka wiele osób, na co czeka polska gospodarka, to bardzo ważne wyzwanie inwestycyjne. To jest także rozszerzenie sieci kolejowej o nowe trasy i taki plan mamy opracowany - powiedział Dariusz Klimczak.

W planach rozbudowa lotnisk

Do wyzwań zaliczył także reformę lotnictwa cywilnego. - Zamierzamy zmienić funkcjonowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wzór nowoczesnych agencji, które działają chociażby w Europie. To także jest rozbudowa lotnisk. Musimy wygenerować odpowiedni ruch dla nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie - powiedział Klimczak.

Dodał, że w ciągu kilku dni resort przedstawi plany dotyczące rozbudowy warszawskiego Lotniska Chopina. Jak powiedział szef Ministerstwa Infrastruktury, przed resortem stoją też wyzwania legislacyjne.

- Jesteśmy na etapie opracowywania założeń ustawy dotyczącej usprawnienia procesu inwestycyjnego. W Polsce procesy inwestycyjne długo trwają, a przez to są zbyt kosztochłonne i zbyt uciążliwe nie tylko dla podmiotów, które je wykonują, ale i dla administracji czy - przede wszystkim - dla tych, którzy na inwestycje czekają - stwierdził Klimczak.

Wzrosła liczba pasażerów kolei

Minister infrastruktury poinformował, że w tym roku spodziewa się wzrostu liczby przewiezionych koleją pasażerów do około 410 milionów, z czego prawie 80 milionów przewiezie PKP Intercity. W ubiegłym roku z usług kolei skorzystało 374,4 miliona osób; z tego 68 milionów przypadło na PKP Intercity.

- W tym roku PKP Intercity przekroczyło zeszłoroczny wynik już w listopadzie, a na koniec roku spodziewamy się prawie 80 milionów pasażerów, którzy skorzystali z PKP Intercity. W całym ruchu kolejowym będzie około 410 milionów pasażerów - powiedział Klimczak.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapowiedział, że pod koniec przyszłego roku zdolności przeładunkowe terminala zbożowego w Gdańsku wyniosą 1,5 miliona ton, w 2026 roku. będzie to dwa miliony ton, a rok później wzrosną do prawie trzech milionów ton rocznie.

- Planujemy w ciągu najbliższych lat przeznaczyć w sumie na urządzenia przeładunkowe dla tego terminala, modernizację nabrzeży, modernizację infrastruktury drogowej, kolejowej blisko pół miliarda złotych - stwierdził Marchewka. - Na 2025 rok mamy zabezpieczoną rekordową kwotę ponad dwóch miliardów złotych na gospodarkę morską, to jest ponad 37 procent więcej niż w tym roku - dodał.

Co z Centralnym Portem Komunikacyjnym?

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Maciej Lasek poinformował, że w tym miesiącu otwarte zostaną oferty w przetargu na budowę tunelu pod Łodzią dla kolei dużych prędkości.

Dodał, że jeszcze w tym miesiącu, podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, będzie omawiany wieloletni program dla Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032. - To pokazuje, że rząd koalicji 15 października bardzo realnie podchodzi do tej inwestycji, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - dodał.

- W przyszłym roku dla resortu przewidziano rekordowy budżet w wysokości blisko 60 miliardów złotych - zapowiedział natomiast wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.