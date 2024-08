"Ty putinowska szmato" - takimi słowami do jednego z protestujących podczas miesięcznicy smoleńskiej zwrócił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk odpowiedział w ten sposób na słowne zaczepki, takie jak "skończ te łgarstwa". To nie pierwszy incydent na placu Piłsudskiego.

Miesięcznica smoleńska. Kaczyńskiemu puściły nerwy

Po chwili zaczyna krzyczeć do megafonu: "Jarek, skończ te łgarstwa!", "przestań kłamać i oszukiwać ludzi". Wokół zgromadzenia są m.in. policjanci, a także ochroniarze i "służba porządkowa". Jarosław Kaczyński z obstawą kieruje się do samochodu, jednak zanim do niego wchodzi, ze złością spogląda na nagrywającego i mówi do niego: "ty putinowska szmato!". Chwilę później poseł wsiada do samochodu na tylne siedzenie i odjeżdża.