1725 ton betonu. Rośnie wiadukt nad torami

Betonowanie wiaduktu w Rembertowie Źródło: UM Warszawa Betonowanie wiaduktu w Rembertowie Źródło: UM Warszawa Betonowanie wiaduktu w Rembertowie Źródło: UM Warszawa

Stołeczny ratusz podkreślił, że deszczowa pogoda w ostatnich dniach nie zakłóciła betonowania wiaduktu w Rembertowie. Po zakończeniu tego procesu lekki deszcz jest nawet pomocny, ponieważ ogranicza zbyt szybkie wysychanie wierzchniej warstwy betonu i nie dochodzi wtedy do spękań.

- Prace ruszyły zaledwie rok temu, a za nami już kolejny etap – zalewanie betonem stalowej konstrukcji. I nie straszna nam pogoda – betonowanie odbyło się mimo niekorzystnej aury. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku - zaznaczył cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Operacja trwała kilkanaście godzin"

Do zabetonowania wiaduktu wykorzystano 750 metrów sześciennych betonu (ok. 1725 ton) a to - jak wyliczają urzędnicy - oznacza 94 samochody z mieszarką bębnową. "Operacja trwała kilkanaście godzin. To kluczowy etap budowy – na płycie, która właśnie powstaje, znajdzie się jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Równocześnie przy konstrukcji trwa budowa wind, schodów i pochylni, bo wiadukt ma być dostępny dla wszystkich. Rosną też nasypy na dojazdach do wiaduktu i zabezpieczające je mury oporowe" - wskazał ratusz.

W ramach inwestycji przebudowywane są także okoliczne drogi. W poniedziałek, 7 lipca, kierowcy mogli już skorzystać z nowego ronda, które powstało w ciągu ul. Chełmżyńskiej.

Jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa

Ratusz przypomniał, że wiadukt nad torami kolejowymi będzie częścią nowej drogi o długości 700 m, która połączy skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej ze Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej z rondem na skrzyżowaniu z Chełmżyńską od strony północnej.

"Średnio na dobę przez linię kolejową przejeżdża tu w obydwu kierunkach ponad 7 tysięcy pojazdów. Często zamykane szlabany utrudniają ruch pieszy, rowerowy i samochodowy w okolicy. Po otwarciu wiaduktu przejazd w poziomie szyn przejdzie do historii – funkcjonujący przejazd kolejowy na ul. Chełmżyńskiej zostanie zlikwidowany" - podano w komunikacie.

Na wiadukcie o długości 140 m powstanie jezdnia z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Po wschodniej stronie będzie chodnik i ścieżka rowerowa, a po zachodniej tylko chodnik. Przy wiadukcie przewidziano również pochylnię, schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na północnym dojeździe z kolei powstanie zatoka autobusowa z przystankiem.

Przygotowania do budowy tunelu

W Rembertowie trwają przygotowania do budowy kolejnej przeprawy przez linię kolejową. Chodzi o tunel w ciągu ulicy Marsa. Ratusz poinformował, że trwają przygotowania do podpisania umowy z firmą Intop. "Prace w terenie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku" - zapowiedział ratusz.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl