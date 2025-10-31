Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego

Elektryczny pustostan
Furtka była pod prądem
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Na niespodziewane przeszkody natrafili warszawscy strażnicy miejscy wezwani do wyjaśnienia sprawy nieobyczajnych wybryków na jednej z posesji. Furtka była pod prądem.

W poprzedni piątek strażnicy miejscy odebrali wezwanie od mieszkańców zniesmaczonych "nieobyczajnymi wybrykami", do których miało dochodzić w budynku przy Mlądzkiej, teoretycznie niezamieszkanym.

"Kopnął mnie prąd"

Kiedy funkcjonariusze chcieli wejść na teren posesji, metalowa furtka przywitała ich silnym wyładowaniem elektrycznym.

- Spróbowałam jeszcze raz i znów kopnął mnie prąd - relacjonuje st. inspektor Anna Trzaska cytowana w komunikacie straży miejskiej. – A kiedy odepchnięta furtka zbliżała się do futryny, wyskoczył spomiędzy nich snop iskier – podobny jak czasem z trakcji tramwajowej. Z uwagi na zagrożenie dla osób postronnych na miejsce wezwaliśmy natychmiast administratora nieruchomości, tym bardziej że teren był bardzo zaśmiecony - dodaje funkcjonariuszka.

Furtka była pod prądem
Elektryczny pustostan
Elektryczny pustostan
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Elektryczny pustostan
Elektryczny pustostan
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Elektryczny pustostan
Elektryczny pustostan
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Wezwano elektryka

Ściągnięty na miejsce elektryk przyłożył miernik do siatki i potwierdził - w ogrodzeniu płynął prąd. Specjalista szybko znalazł przyczynę spięcia. Nie było to zabezpieczenie przed nieproszonymi gośćmi, lecz tak "przebicie", które łatwo było usunąć.

Strażnicy weszli na posesję. W budynku nikogo nie było, jednak dostęp do niego nie był zabezpieczony, a wewnątrz widoczne były ślady ludzkiej obecności. Zapewnili, że tego samego dnia posesja została wysprzątana, a wejście zamknięte.

"Dzikie hałasy" ustaną?

"Dzikie hałasy, na które skarżyli się sąsiedzi powinny ustać. Chyba, że na Mlądzkiej straszy…" - podsumowali w tonacji halloweenowej strażnicy.

Czytaj także: Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów

aresztowani
Policja zatrzymała osiem osób
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij:
Czytaj także:
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
Mokotów
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki przed Dworcem Centralnym
Śródmieście
Spór o fragment terenu Skry
Spór o cenną działkę. Padły mocne słowa. "Fortele prawne i działania pozaprawne"
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach na trasie S2
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
Wawer
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"
Praga Południe
Ciężarówka wywróciła się na S7 pod Grójcem
Wywrócona ciężarówka na S7
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami
Wjechał w drzewo, zginął
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego. 49 interwencji
Mokotów
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Wypadek motocyklisty na Puławskiej
Ursynów
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
TVN24
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie w pobliżu lotniska
Ulice
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
Bielany
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech samochodów na trasie S2 i ogromne utrudnienia
Włochy
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
Wola
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
Śródmieście
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Na nic nie reagowała. Przejechała tak kilkadziesiąt kilometrów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki