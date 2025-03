Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku) Źródło: Straż Miejska

Po meczu na Stadionie Narodowym pomocy potrzebowała 48-letnia kobieta. Bardzo źle się czuła, "zwijała się z bólu, ledwo stała na nogach, trzymała się za brzuch i z trudem łapała powietrze". Do szpitala eskortowali ją strażnicy miejscy.

Po meczu reprezentacji Polski w jednym z korków stanęła taksówka, w której zwijała się z bólu 48-letnia kobieta. Cierpiąca z trudem wysiadła z auta, by wezwać pomoc. W pobliżu zauważyła patrol straży miejskiej.

"Na jej twarzy zauważyłem wielkie cierpienie" - powiedział cytowany przez straż miejską strażnik Marcin Śliz. "Powiedziała, że ma podejrzenie groźnego zapalenia woreczka żółciowego i próbuje dostać się na oddział ratunkowy. Kobieta, zwijała się z bólu, ledwo stała na nogach, trzymała się za brzuch i z trudem łapała powietrze" - opisał.

- Jako ratownik, wiem jaki to ból, a co gorsze, jakie zagrożenie może się pojawić przy spóźnionej interwencji lekarskiej. Natychmiast podjąłem decyzję o eskorcie kobiety do szpitala przy ulicy Szaserów. Wspólnie z koleżanką posadziliśmy ją w taksówce i poleciłem kierowcy jechać za nami - dodaje strażnik.

W szpitalu na czas

Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli w kierunku szpitala, bacznie obserwując, czy taksówka jedzie za nimi. Po chwili krótki konwój przebił się przez korki i już po 10 minutach dotarł na teren szpitala.

"48-latka, niemal tracąc przytomność, została doprowadzona przez strażniczkę i strażnika na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dzięki błyskawicznej decyzji funkcjonariuszy, szybko trafiła pod opiekę personelu medycznego" - podkreśliła straż miejska.

Jak podkreślono, w straży miejskiej już 100 funkcjonariuszy posiada uprawnienia ratownicze. "Strażnicy-ratownicy biorą udział między innymi w zabezpieczeniach imprez masowych, codziennie wyjeżdżają też w patrole wszystkich 18 dzielnic Warszawy" - dodano.

