Stadion Podskarbińska prezentuje się w nowej odsłonie. Po modernizacji, którą przeszedł sportowcy mają do dyspozycji dziewięć torów na bieżni. Mogą też korzystać z rzutni lekkoatletycznych i skoczni oraz boiska do siatkówki plażowej.

"Stadion Podskarbińska to kolejny warszawski kompleks sportowy, któremu po latach przywrócono świetność. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 22 miliony złotych" - podał ratusz.

Bieżnia, rzutnie, skocznie

Stadion oferuje arenę główną, na której powstały m.in.: ośmiotorowa bieżnia o długości 400 metrów, siedem rzutni lekkoatletycznych oraz skocznie do skoków wzwyż, w dal i o tyczce.

Nowe oblicze zyskał teren do rozgrzewki i treningów. Został on przebudowany. Oprócz strefy lekkoatletycznej, mieści też boisko do siatkówki plażowej. Jak poinformował ratusz, na terenie całego stadionu zamontowano również nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED.