"Gapowicz" z Sardynii ukrył się w ubraniach
Strażniczka i strażnik z Ekopatrolu straży miejskiej otrzymali zgłoszenie o wakacyjnym "gapowiczu". Chwilę później pukali do mieszkania na Saskiej Kępie.
Jak się okazało, rodzina po powrocie z urlopu na Sardynii znalazła w walizce małą jaszczurkę.
Gekon ukrył się w ubraniach
"W czasie rozpakowywania bagażu spod ubrań wypełzł gekon. Na szczęście daleka podróż nie odbiła się negatywnie na zdrowiu ciekawskiego gada. Na jego ciele nie było śladów żadnych ran czy kontuzji. Zwierzę nie odrzuciło nawet ogona - co wskazuje, że w czasie podróży czuło się komfortowo" - opisali strażnicy miejscy.
Strażnicy miejscy w specjalnym transporterze przewieźli "podróżnika" do Centrum CITES na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego.
Odrzucaniem ogona odwraca uwagę
Gekon murowy to gatunek jaszczurki, występującej w krajach Europy Zachodniej, takich jak Portugalia, Hiszpania, Francja, a także we Włoszech, na Półwyspie Bałkańskim i niektórych greckich wyspach. Spotykany jest także w północnej Afryce.
Typowym podczas odławiania zachowaniem zwierząt tego gatunku jest odrzucenie ogona. W momencie zagrożenia, gekon murowy próbuje w ten sposób odwrócić uwagę potencjalnego napastnika, by dać sobie czas na ucieczkę. Działanie to, zwane autotomią, jest charakterystycznym mechanizmem obronnym wielu jaszczurek.