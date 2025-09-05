Biegacze na ulicach. Utrudnienia w ruchu

Półmaraton Praski zawodnicy na Wale Miedzeszyńskim (wideo archiwalne) Źródło: Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

Tak jak w poprzednich latach, start, meta i miasteczko biegowe zostaną ustawione na błoniach Stadionu Narodowego. Od czwartku, 4 września, od godziny 18 nie można tam zaparkować. Natomiast od piątku do niedzieli, od 5 do 7 września, nie można również tam wjechać.

Trasy biegów

Jako pierwsi, w sobotę o godzinie 19.30, wystartują zawodnicy "Praskiej 5K Run". Pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski do zawrotki na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego. Gdy wrócą na prawy brzeg, skręcą w prawo w ulicą Wybrzeże Szczecińskie do zawrotki przed mostem Poniatowskiego, a następnie Zamoście, "małą" Sokolą i pod wiaduktem kolejowym do mety przy dworcu Warszawa Stadion.

Z kolei w sobotę o godzinie 20.30 sygnał do startu usłyszą półmaratończycy. Trasa poprowadzi ich ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeże Szczecińskie, Wałem Miedzeszyńskim, zawrócą na wysokości ulicy Kadetów, Wałem Miedzeszyńskim, Fieldorfa "Nila", Abrahama, Bora-Komorowskiego, Egipską, Saską, Zwycięzców, Francuską, aleją Waszyngtona do zawrotki przed ulicą Modrzewiową, aleją Waszyngtona, aleją Poniatowskiego (jezdnia w stronę Grochowa), zjazdem w kierunku ulicy Wał Miedzeszyński, Wybrzeżem Szczecińskim, Zamoście, Sokolą, zawrócą na wysokości ulicy Zamoyskiego, Sokolą do "małej" Sokolej i pod wiaduktem kolejowym do mety.

Zamknięte ulice wokół startu

W czasie zawodów będą zamknięte wszystkie ulice na trasach biegów. Piesi będą mogli przejść tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.

W sobotę, 6 września, o godzinie 19 zostanie zamknięta trasa biegu na pięć kilometrów. Z ruchu będą wyłączone ulice: Zamoyskiego (od Targowej do Marcinkowskiego), Sokola, Wybrzeże Szczecińskiego (od Okrzei do mostu Poniatowskiego), most Świętokrzyski oraz Wybrzeże Kościuszkowskie (pomiędzy Zajęczą a Tamka).

Najszybciej, bo już o godzinie 21.30 auta wrócą na Wybrzeże Szczecińskie od Okrzei do mostu Świętokrzyskiego, który również zostanie otwarty o godzinie 21.30. Z kolei o 23 ruch wróci na jezdnię Wybrzeża Szczecińskiego między mostami Świętokrzyskim a Poniatowskiego, natomiast przed północą samochody pojadą Zamoyskiego, Sokolą i Zamoście.

Utrudnienia na Wawrze

Pozostałe ulice na trasie półmaratończyków zostaną zamknięte w sobotę o godzinie 20. Jezdnia ulicy Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra, od mostu Poniatowskiego do Kadetów, będzie zamknięta dla ruchu do godziny 23. Także do godziny 23 kierowcy nie przejadą nitką Wału Miedzeszyńskiego w stronę Stadionu Narodowego na odcinku od Kadetów do Fieldorfa "Nila", a do północy zamknięty pozostanie fragment od Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. Z ulic Afrykańskiej i Wersalskiej wyjazd będzie możliwy wyłącznie w prawo, w kierunku Stadionu Narodowego.

Dla mieszkańców Wawra zostanie wyznaczony objazd zamkniętego odcinka Wału Miedzeszyńskiego ulicami: Kadetów, Trakt Lubelski i Płowiecką.

Zamknięte ulice na Gocławiu

W sobotę od godziny 20 do 23, będzie zamknięta jezdnia ulicy Fieldorfa "Nila", w stronę Ostrobramskiej, pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Umińskiego. W tym czasie wyjazd z ulic: Meissnera, Bora-Komorowskiego, Abrahama i Umińskiego będzie możliwy tylko w prawo. Ulice Bora-Komorowskiego, pomiędzy Jugosłowiańską a Fieldorfa "Nila" i jezdnia ulicy Abrahama w stronę Bora-Komorowskiego także będą nieprzejezdne w godzinach 20-23. Do godziny 23.30 pozostaną zamknięte ulice Egipska i Saska oraz Bora-Komorowskiego – na odcinku od Abrahama do Afrykańskiej.

Wyjazd z osiedla Gocław będzie możliwy ulicą Umińskiego do Fieldorfa "Nila" i dalej do Ostrobramskiej. W miarę możliwości, na skrzyżowaniu z ulicą Fieldorfa "Nila" policjanci będą przepuszczali samochody jadące ulicą Bora-Komorowskiego na wprost, a także ulicą Jugosłowiańską na wprost w Meissnera.

Biegacze na Saskiej Kępie

W sobotę od godziny 20 do końca dnia będą zamknięte ulice Zwycięzców (od Saskiej do Francuskiej), Francuska oraz obie jezdnie alei Waszyngtona. W tych godzinach, na jednokierunkowych odcinkach ulic: Obrońców, Walecznych, Gruzińskiej, Lipskiej i Berezyńskiej kierowcy pojadą w obie strony. W obie strony przejadą też częścią jezdni bocznej alei Waszyngtona – od Saskiej do Lipskiej.

Z Saskiej i Kinowej będzie można wyjechać tylko na jezdnię boczną alei Waszyngtona w stronę ronda Wiatraczna. Ulica Modrzewiowa straci połączenie z aleją Waszyngtona.

Jadący od strony placu Przymierza w stronę alei Waszyngtona będą musieli skręcić w Zwycięzców w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Z kolei z Saskiej w kierunku Trasy Łazienkowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięzców trzeba będzie skręcić w lewo, w stronę Międzynarodowej. Z drugiej strony, kierowcy wjeżdżający z alei Stanów Zjednoczonych w Saską dojadą tylko do Brazylijskiej.

Dojazd do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej będzie możliwy od strony Trasy Łazienkowskiej ulicami Międzynarodową i Zwycięzców.

W czasie półmaratonu, kierowcy wyjeżdżający z Argentyńskiej będą mogli przejechać jednym pasem do Lotaryńskiej, a policjanci będą przepuszczali samochody jadące na wprost Afrykańską przez skrzyżowanie z Bora-Komorowskiego i Egipską.

Utrudnienia na mostach

Podczas zamknięcia mostu Świętokrzyskiego – od godziny 19 do 21.30 – ulicą Tamka kierowcy dojadą wyłącznie do ulicy Dobrej. Z ulicy Wybrzeże Helskie od strony Centrum Nauki Kopernik będą musieli skręcić w Zajęczą.

W sobotę od godziny 20 do końca dnia zostanie zamknięta również jezdnia mostu Poniatowskiego w kierunku Grochowa. Kierowcy jadący od centrum będą musieli zjechać na Wisłostradę. Po drugiej stronie Wisły na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej.

W tym samych godzinach z mostów Łazienkowskiego i Siekierkowskiego nie będzie zjazdu na Wał Miedzeszyński (w obu kierunkach). Z kolei z Wału Miedzeszyńskiego od strony Gocławia znaki pokierują kierowców na Trasę Łazienkowską w stronę centrum.

Zakaz parkowania

W sobotę, 6 września, od godziny 18 kierowcy nie zaparkują przy ulicach: Sokolej, Wał Miedzeszyński (w zatoczce przy basenach), Abrahama (przy jezdni w stronę Bora-Komorowskiego), Egipskiej, Saskiej od Brazylijskiej do Zwycięzców), Zwycięzców (od Saskiej do Francuskiej) i Francuskiej (po obu stronach ulicy).

Autobusy na objazdach

W czasie biegów autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały objazdami. Najbliższymi przejezdnymi trasami pojadą tramwaje linii 9 i 24 oraz autobusy linii: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521, N02, N03, N14, N22, N24, N64 i N72.

