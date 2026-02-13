Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem

Z dachu spadły bryły lodu
Tomasz Wasilewski o pogodzie w najbliższych dniach
Źródło: TVN24
Właścicielka posesji przy ulicy Kamionkowskiej została ukarana mandatem po tym, jak z dachu jej budynku na chodnik spadły bryły lodu. Strażnicy miejscy nakazali też jak najszybsze usunięcie niebezpieczeństwa i poradzili kobiecie, jak mu zapobiegać.

Strażnicy miejscy przestrzegają, że w związku z dodatnimi temperaturami i odwilżą z dachów zaczyna zsuwać się zalegający na nich w dużych ilościach śnieg i lód.

"Nie zapobiegła temu właścicielka jednej z posesji przy Kamionkowskiej, przed którą w czwartek 12 lutego na chodnik zaczęły spadać bryły lodu. Interweniujący na miejscu strażnicy z VII Oddziału Terenowego, natychmiast wygrodzili niebezpieczne miejsce, kierując ruch na drugą stronę ulicy" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Mandat i uświadomienie o zagrożeniu

Następnie funkcjonariusze zajęli się ustaleniem osoby odpowiedzialnej za stan dachu. Była nią właścicielka posesji, która została wezwana na miejsce. Kobieta została uświadomiona o zagrożeniu i obowiązkach, których nie wypełniła, po czym sama zabrała się do oczyszczania chodnika.

Z dachu spadły bryły lodu
Z dachu spadły bryły lodu
Z dachu spadły bryły lodu
Źródło: Straż miejska
Z dachu spadły bryły lodu
Z dachu spadły bryły lodu
Źródło: Straż miejska
Z dachu spadły bryły lodu
Z dachu spadły bryły lodu
Źródło: Straż miejska

"Na szczęście uliczka nie jest zbyt ruchliwa i piesi bezpiecznie mogli się nią poruszać po drugiej stronie jezdni. Kobieta, która nie wypełniła obowiązku oczyszczania przyległego do jezdni chodnika i oznaczenia niebezpiecznego miejsca została ukarana mandatem. Strażnicy poradzili jej również, w jaki sposób może zapobiegać osuwaniu się z dachu lodowej skorupy" - poinformowali strażnicy.

Przez całą zimę strażnicy miejscy prowadzą intensywne kontrole wywiązywania się właścicieli i zarządców posesji z obowiązków: odśnieżania, odladzania i usuwania zagrożeń, powstających o tej porze roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
Bielany
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
Tagi:
Straż miejskapogoda
Czytaj także:
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
Okolice
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
Ursynów
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
Okolice
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
Bemowo
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
Okolice
Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół
Żoliborz
Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Ukrył się pod łóżkiem, zdradziły go wystające stopy i pies
Wola
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat
Dariusz Gałązka
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
Ulice
42-latek został zatrzymany
Prowadził pijany. Policjantom zaproponował wysoką kwotę
Okolice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wesoła
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
Praga Północ
Janina Rożecka
Zmarła Janina Rożecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Żoliborz
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
Okolice
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem
Chciał uniknąć zderzenia z łosiem, autobus wpadł do rowu. Wielu rannych
Okolice
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
Ochota
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki