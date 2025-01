Rzecznik MSWiA: rodzina policjanta zastrzelonego na służbie otrzymała pomoc

Posłuchaj Wstrzymaj Szef MSWiA na pogrzebie zastrzelonego policjanta: Mateusz poniósł najwyższą ofiarę Źródło: TVN24

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński zapewnił, że rodzina zmarłego policjanta, który został zastrzelony na ulicy Inżynierskiej w Warszawie, otrzymała już pomoc finansową. Przekazał, że otrzymali łącznie 95 tysięcy złotych i przyznano im comiesięczną rentę.

Podczas zatrzymania agresywnego mężczyzny z maczetą jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej na skutek czego ranny został inny policjant. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Do zdarzenia doszło 23 listopada przy ul. Inżynierskiej w Warszawie.

MSWiA: rodzina zmarłego funkcjonariusza otrzymała pomoc

W środę do sprawy odniósł się rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński.

"Rodzina tragicznie zmarłego 23 listopada 2024 r. funkcjonariusza policji otrzymała pomoc zapowiedzianą przez ministra Tomasza Siemoniaka. Łącznie do tej pory do rodziny policjanta trafiło prawie 95 tys. zł. Najbliższym funkcjonariusza została też przyznana comiesięczna renta rodzinna. Zakończyło się również postępowanie o przyznanie jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego policjanta. Zostanie ono wypłacone w najbliższych dniach. Podkreślam, że najbliżsi funkcjonariusza mają i zawsze będą mieć nasze wsparcie" - napisał na platformie X Dobrzyński.

Rzecznik przekazał, że postępowanie o przyznanie jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego policjanta zakończyło się 21 stycznia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Oddali hołd zastrzelonemu policjantowi. Zawyły syreny w całym kraju

54 dni od obietnicy

Reakcja MSWiA to odpowiedź na wpis pełnomocnika żony zastrzelonego policjanta Bartosza Lewandowskiego. "Prawie 2 miesiące temu (54 dni) pan Minister @TomaszSiemoniak na antenie @tvp_info publicznie stwierdził, że wdowie i dzieciom asp. szt. Mateusza Biernackiego (zastrzelonego przez innego policjanta 23.11.2024), zostanie wypłacona renta i odszkodowanie. Wskazywał: "decyzje już zapadły". Do dzisiaj moja Mocodawczyni, która została z dwójką malutkich dzieci (2 i 5 lat) oraz kredytem, nie otrzymała od państwa wsparcia finansowego" - napisał na platformie X.

‼️Prawie 2 miesiące temu (54 dni) pan Minister @TomaszSiemoniak na antenie @tvp_info publicznie stwierdził, że wdowie i dzieciom asp. szt. Mateusza Biernackiego (zastrzelonego przez innego policjanta 23.11.2024), zostanie wypłacona renta i odszkodowanie.



Wskazywał: „decyzje już… pic.twitter.com/4O4b6NIJ7W — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) January 22, 2025

"Ładnie wyglądają deklaracje w mediach i obecność na pogrzebach, ale to wstyd, że wdowa i małe dzieci zostały tak potraktowane. Śledztwo w prokuraturze trwa, Rodzina śp. Mateusza Biernackiego i my o sprawie nie zapomnieliśmy" - dodał.

Policjant odpowie za śmierć kolegi

Funkcjonariusza, który użył wtedy broni prokuratura oskarżyła o przekroczenia uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej, a także o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowanie śmierci innej osoby. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora i nie zastosował wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.

Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze Źródło: PAP/Paweł Supernak

Wobec mężczyzny zastosowano natomiast dozór policji oraz zakaz zbliżania się do świadków i do miejsca, gdzie doszło do zdarzenia. Sąd orzekł także poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych.