Warszawa tworzy punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Działa już infolinia

czytaj dalej

W okolicy centrum handlowego napastnik rzucił się na dwóch mężczyzn. Jednemu próbował ukraść kurtkę, drugiemu zegarek. Zatrzymał go policjant ze Śródmieścia, który wracał do domu po służbie. - Podejrzany mężczyzna ma na swoim koncie także rozbój, do którego doszło w zeszłym roku. Zerwał wtedy z szyi pokrzywdzonej złoty łańcuszek - podał rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata.