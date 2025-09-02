Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią

48-latka usłyszała zarzuty Źródło: KPP Żyrardów

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta wezwała pogotowie do swojego partnera, który - jak się okazało - nie wymagał pomocy medycznej.

"Ratownicy, wykonując czynności służbowe, spotkali się z agresją zgłaszającej. Kobieta znieważyła ich, a także groziła im pozbawieniem życia i zdrowia" - wyjaśniła sierżant sztabowy Julia Szczygielska z żyrardowskiej policji.

Ratownicy chronieni prawem

48-latka została zatrzymana i trafiła do komendy policji. Usłyszała zarzuty znieważenia ratowników medycznych oraz kierowania gróźb karalnych. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi jej kara do trzech lat więzienia.

"Policja przypomina, że ratownicy medyczni podczas wykonywania czynności służbowych są chronieni prawem w taki sam sposób, jak funkcjonariusze publiczni. Każdy przypadek agresji wobec nich spotyka się ze stanowczą reakcją organów ścigania" - podkreśliła przedstawicielka policji w Żyrardowie.

