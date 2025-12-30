Logo TVN Warszawa
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką

Skradzione ogrodzenie
Skradzione ogrodzenie
Źródło: KPP Przasnysz
Policja zatrzymała dwoje mieszkańców powiatu przasnyskiego (województwo mazowieckie) podejrzanych o dokonanie kradzież 18-metrowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką. Jak się okazało, łupów było więcej.

W Wigilię, oficer dyżurny komendy w Przasnyszu odebrał zgłoszenie dotyczące kradzieży w miejscowości Zaręby.

"Z przekazanych informacji wynikało, że nieznani sprawcy dokonali kradzieży 18 metrów zdemontowanego ogrodzenia wraz z bramą i furtką, a także dwóch paczek styropianu" - poinformowała aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Łupów było więcej

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Chorzelach. "Do sprawy zatrzymano 54-letnią mieszkankę powiatu przasnyskiego oraz 58-letniego mieszkańca tego samego powiatu. Wczoraj, 29 grudnia, podejrzani zostali doprowadzeni do Komisariatu Policji w Chorzelach, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe" - wyjaśniła Cichocka.

Skradzione mienie zostały zwrócone właścicielowi. Policjanci ustalili, że podejrzani ukradli z posesji także płytki ceramiczne, metalową taczkę, blachy, metalowe rury oraz akcesoria i przyrządy budowlane. Sam właściciel nie zauważył, że zniknęły.

Przyznali się do kradzieży

"Zatrzymani przyznali się do popełnienia kradzieży. Za swoje zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności" - podsumowała policjantka.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Przasnysz

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki