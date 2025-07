Seria pożarów w kraju i sytuacja pogorzelców z Ząbek Źródło: TVN24

3 lipca po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ul. Powstańców w Ząbkach. Ogień objął trzy połączone ze sobą skrzydła. Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały bardzo lekkich urazów, nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Większość rodzin ubezpieczyła mieszkania

Z informacji zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w budynku objętym pożarem ubezpieczone były 152 lokale. Zdecydowana większość klientów ubezpieczyła zarówno mury, jak i ruchomości domowe. Są jednak poszkodowani, którzy ubezpieczyli wyłącznie mury albo wyłącznie ruchomości domowe, co wynikało z zobowiązań wobec banku.

PIU podała, że do 15 lipca zakładom ubezpieczeń udało się skutecznie skontaktować ze 139 poszkodowanymi i zachęcić ich do zgłoszenia szkody w związku z pożarem. W likwidację szkód po pożarze w Ząbkach zaangażowanych jest 12 ubezpieczycieli.

Działania policji na miejscu pożaru w Ząbkach Źródło: KSP

Pierwsze zaliczki już dzień po pożarze

Jak wyjaśniono, ubezpieczyciele, przyjmując zgłoszenia szkód, proponowali poszkodowanym wypłatę zaliczki na poczet odszkodowania. "Są one wypłacane wyłącznie wtedy, gdy poszkodowani ich potrzebują i zaakceptują" - poinformowano. Dodano, że 67 uprawnionych osób wyraziło zgodę na przyjęcie takiej wypłaty, a pierwsze zaliczki były wypłacane już 4 lipca.

Według danych PIU poszkodowanym wypłacono około ośmiu milionów złotych zaliczek i odszkodowań. Podkreślono, że nie wyczerpują one odszkodowań w pełni przysługujących poszkodowanym, a ubezpieczyciele będą je wypłacać, jak tylko będzie to możliwe. "Aktualnie brak jest nawet możliwości wejścia do lokali, żeby ocenić sytuację" - podano. W niektórych przypadkach zakłady ubezpieczeń wypłaciły już kompleksowe odszkodowania w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku w Ząbkach. Śledczy przesłuchali ok. 150 świadków, rozpoczęli oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D. Zaapelowali też o przesyłanie nagrań pożaru.

Tak wyglądał pożar w Ząbkach Pożar w Ząbkach Źródło: Jarek/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: zzzinform/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach dron Źródło: TVN24 Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP

9 lipca prokuratorzy i policja zakończyli oględziny spalonego przy ulicy Powstańców budynku. Blok został przekazany zarządcy do dalszego dysponowania nim.