Zderzenie z łosiem. Kierowca nie żyje

Zderzenie z łosiem pod Wyszkowem Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Na drodze między Przykorami a Brzezinowem, położonymi w powiecie wyszkowskim, doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i łosia. Auto jest doszczętnie zniszczone.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała po godzinie 6. "Dwie osoby, które podróżowały pojazdem, zostały przetransportowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitala" - poinformowała, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Kierowca zmarł w szpitalu

- Kierujący na prostym odcinku drogi asfaltowej, przy dobrej widoczności, potrącił zwierzę, które wtargnęło na jezdnię, po czym zjechał do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w drzewo. Kierowca trafił do szpitala, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Do szpitala trafił też pasażer auta, jest w stanie średnim – poinformowała podkom. Monika Maciejewska z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

W zdarzeniu uczestniczył wyłącznie jeden pojazd.