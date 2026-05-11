Zderzenie z łosiem. Kierowca nie żyje
Na drodze między Przykorami a Brzezinowem, położonymi w powiecie wyszkowskim, doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i łosia. Auto jest doszczętnie zniszczone.
Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała po godzinie 6. "Dwie osoby, które podróżowały pojazdem, zostały przetransportowane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitala" - poinformowała, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
Kierowca zmarł w szpitalu
- Kierujący na prostym odcinku drogi asfaltowej, przy dobrej widoczności, potrącił zwierzę, które wtargnęło na jezdnię, po czym zjechał do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w drzewo. Kierowca trafił do szpitala, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Do szpitala trafił też pasażer auta, jest w stanie średnim – poinformowała podkom. Monika Maciejewska z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.
W zdarzeniu uczestniczył wyłącznie jeden pojazd.
