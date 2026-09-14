Zginęła pasażerka, kierowca uciekł
- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy kilka minut przed godziną 21. W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz kierujący samochodem marki Toyota stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka pojazdu - dodał.
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Jak podał policjant, kierujący uciekł z miejsca wypadku przed przybyciem służb. - Obecnie trwają poszukiwania - doprecyzował młodszy aspirant Śniadała.
Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvnwarszawa.pl