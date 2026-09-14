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Okolice

Zginęła pasażerka, kierowca uciekł

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Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl / OSP Tłuszcz 
Źródło zdj. gł.: OSP Tłuszcz
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W niedzielę późnym wieczorem, w miejscowości Kury niedaleko Wołomina, doszło do śmiertelnego wypadku. Auto uderzyło w ogrodzenie. Nie żyje pasażerka, kierowca uciekł.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy kilka minut przed godziną 21. W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz kierujący samochodem marki Toyota stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka pojazdu - dodał.

Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Jak podał policjant, kierujący uciekł z miejsca wypadku przed przybyciem służb. - Obecnie trwają poszukiwania - doprecyzował młodszy aspirant Śniadała.

Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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