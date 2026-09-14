Zginęła pasażerka, kierowca uciekł

Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło wideo: tvnwarszawa.pl / OSP Tłuszcz Źródło zdj. gł.: OSP Tłuszcz

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- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy kilka minut przed godziną 21. W miejscowości Kury w gminie Tłuszcz kierujący samochodem marki Toyota stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka pojazdu - dodał.

Śmiertelny wypadek pod Wołominem Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: OSP Tłuszcz Śmiertelny wypadek pod Wołominem Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Jak podał policjant, kierujący uciekł z miejsca wypadku przed przybyciem służb. - Obecnie trwają poszukiwania - doprecyzował młodszy aspirant Śniadała.

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Na miejscu pracowały pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora.