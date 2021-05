CBA znów w wołomińskim starostwie. Zarzuty dla byłego urzędnika

Jak przypomina CBA, to kolejna osoba zatrzymana do śledztwa dotyczącego przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych urzędnikom Starostwa Powiatowego w Wołominie. Tym razem służby podają, że jest to mężczyzna, który pracował w Wydziale Budownictwa i brał udział w procesie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę dla inwestorów indywidulanych i deweloperów. Został zatrzymany w Warszawie.