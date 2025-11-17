Logo TVN Warszawa
Zginął pieszy potrącony przez samochód

Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Mińsk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
W Wólce Mińskiej (Mazowieckie) doszło do potrącenia mężczyzny. Mimo wysiłków strażaków i zespołu pogotowia ratunkowego, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło na ulicy Mińskiej. - O 18.26 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Po dojeździe na miejsce przystąpiliśmy do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, nie udało się go uratować - przekazał nam po godzinie 19 młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Strażak podkreślił, że to droga gminna. Na miejscu pracuje policja.

W poniedziałek był to już trzeci tragiczny wypadek na mazowieckich drogach. Wcześniej informowaliśmy o śmierci dwóch kobiet w Drobinie (powiat płocki) i miejscowości Kamianki Lackie (powiat siedlecki).

Na drogach zginęły dwie kobiety
Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaMińsk Mazowiecki
