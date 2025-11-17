Zginął pieszy potrącony przez samochód

Mińsk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło na ulicy Mińskiej. - O 18.26 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Po dojeździe na miejsce przystąpiliśmy do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, nie udało się go uratować - przekazał nam po godzinie 19 młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Strażak podkreślił, że to droga gminna. Na miejscu pracuje policja.

W poniedziałek był to już trzeci tragiczny wypadek na mazowieckich drogach. Wcześniej informowaliśmy o śmierci dwóch kobiet w Drobinie (powiat płocki) i miejscowości Kamianki Lackie (powiat siedlecki).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Na drogach zginęły dwie kobiety

