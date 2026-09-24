Na widok radiowozu ukrył się za samochodami. "Niespójnie odpowiadał na pytania"
Policjanci z Lesznowoli w trakcie nocnego patrolu w Wólce Kosowskiej zwrócili uwagę na mężczyznę, który na widok oznakowanego policyjnego radiowozu nagle zmienił swoje zachowanie i ukrył się za zaparkowanymi samochodami.
Funkcjonariusze od razu postanowili sprawdzić, co jest powodem takiej reakcji. Za zaparkownym autem znaleźli 28-letniego obywatela Wietnamu.
"Mężczyzna cały czas zachowywał się nerwowo i niespójnie odpowiadał na pytania dotyczące swojego zachowania. Szybko wyszło na jaw, co jest tego powodem. Funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki - zarówno w kieszeniach kurtki, jak też spodni" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
Miał metamfetaminę i kokainę
Policjanci zabezpieczyli środki odurzające, a mężczyzna został zatrzymany.
"Badanie policyjnym narkotestem wykazało, że 28-latek miał przy sobie metamfetaminę oraz kokainę" - doprecyzowała Gąsowska.
Policjanci zapowiedzieli, że mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.