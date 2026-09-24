Okolice Na widok radiowozu ukrył się za samochodami. "Niespójnie odpowiadał na pytania" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

24.08.2022 | Coraz więcej kierowców pod wpływem narkotyków. "Ostatnie lata to jest 50-procentowy wzrost" Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci z Lesznowoli w trakcie nocnego patrolu w Wólce Kosowskiej zwrócili uwagę na mężczyznę, który na widok oznakowanego policyjnego radiowozu nagle zmienił swoje zachowanie i ukrył się za zaparkowanymi samochodami.

Funkcjonariusze od razu postanowili sprawdzić, co jest powodem takiej reakcji. Za zaparkownym autem znaleźli 28-letniego obywatela Wietnamu.

"Mężczyzna cały czas zachowywał się nerwowo i niespójnie odpowiadał na pytania dotyczące swojego zachowania. Szybko wyszło na jaw, co jest tego powodem. Funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki - zarówno w kieszeniach kurtki, jak też spodni" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Miał metamfetaminę i kokainę

Policjanci zabezpieczyli środki odurzające, a mężczyzna został zatrzymany.

"Badanie policyjnym narkotestem wykazało, że 28-latek miał przy sobie metamfetaminę oraz kokainę" - doprecyzowała Gąsowska.

Policjanci zapowiedzieli, że mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.