16-latek na skuterze wjechał w traktor

Do zdarzenia doszło w Żyrardowie Źródło: Google Earth

Komisarz Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przekazała nam, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 20.20. Dotyczyło zdarzenia drogowego w Woli Miedniewskiej.

- Uczestniczył w nim ciągnik rolniczy i skuter. W tym momencie droga pomiędzy Starowiskitkami a Miedwiednicami jest zablokowana, wyznaczono objazdy - podała przed godziną 22 policjantka. Jak dodała, 16-letni kierujący skuterem został przewieziony do szpitala w Warszawie.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do północy. - Na miejscu pracują policjanci. Kierujący traktorem był trzeźwy. 16-latek jadący skuterem prawdopodobnie wjechał na tył ciągnika rolniczego z bronami - poinformowała policjantka.