16-latek na skuterze wjechał w traktor

W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Żyrardowie
Źródło: Google Earth
Poważny wypadek pod Żyrardowem. W Woli Miedniewskiej 16-latek jadący skuterem najechał na tył ciągnika rolniczego. Nastolatek został przetransportowany do szpitala w Warszawie.

Komisarz Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przekazała nam, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 20.20. Dotyczyło zdarzenia drogowego w Woli Miedniewskiej.

- Uczestniczył w nim ciągnik rolniczy i skuter. W tym momencie droga pomiędzy Starowiskitkami a Miedwiednicami jest zablokowana, wyznaczono objazdy - podała przed godziną 22 policjantka. Jak dodała, 16-letni kierujący skuterem został przewieziony do szpitala w Warszawie.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do północy. - Na miejscu pracują policjanci. Kierujący traktorem był trzeźwy. 16-latek jadący skuterem prawdopodobnie wjechał na tył ciągnika rolniczego z bronami - poinformowała policjantka.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
