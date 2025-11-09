Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął

Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Płońsk (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Nietypowa interwencja w centrum Płońska. W sobotę po godzinie 18 policjanci otrzymali zgłoszenie o kombajnie, który utknął na Zduńskiej - wąskiej, jednokierunkowej ulicy. Pojazd marki John Deere, którym kierował 27-letni mieszkaniec powiatu płockiego, całkowicie zablokował przejazd.

Ulica, z jednej strony zastawiona była samochodami na miejscach postojowych, a z drugiej ograniczona chodnikiem i latarniami. Okazała się dla szerokiego kombajnu zbyt trudna do pokonania.

"Kierowcę poprowadziła tak nawigacja. Mężczyzna jechał od strony Baboszewa w kierunku na Nowe Miasto. Przyznał, że wybrał najkrótszą trasę, mimo że wiedział, iż nie powinien tędy jechać. Policjanci pomogli w usunięciu utrudnień. Skontaktowali się z właścicielami zaparkowanych pojazdów, dzięki czemu kombajn mógł bezpiecznie wyjechać z ulicy" - podano w komunikacie.

Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Źródło: Policja Płońsk

Za złamanie zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej określony tonaż kierujący został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i dwoma punktami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/KPP Płońsk

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Udostępnij:
TAGI:
PłońskPolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
Mokotów
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem
Śródmieście
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
Śródmieście
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
Śródmieście
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
Wola
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Na torach zginął człowiek. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Auto w sklepie z zabawkami. "Kierująca pomyliła hamulec z gazem"
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki