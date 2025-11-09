Płońsk (woj. mazowieckie) Źródło: Google Earth

Ulica, z jednej strony zastawiona była samochodami na miejscach postojowych, a z drugiej ograniczona chodnikiem i latarniami. Okazała się dla szerokiego kombajnu zbyt trudna do pokonania.

"Kierowcę poprowadziła tak nawigacja. Mężczyzna jechał od strony Baboszewa w kierunku na Nowe Miasto. Przyznał, że wybrał najkrótszą trasę, mimo że wiedział, iż nie powinien tędy jechać. Policjanci pomogli w usunięciu utrudnień. Skontaktowali się z właścicielami zaparkowanych pojazdów, dzięki czemu kombajn mógł bezpiecznie wyjechać z ulicy" - podano w komunikacie.

Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął Źródło: Policja Płońsk

Za złamanie zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej określony tonaż kierujący został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i dwoma punktami.

