Nie wyciągnął wniosków ze swojego zachowania, pożegnał się z prawem jazdy

Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze

Policjanci zatrzymali 21-latka do kontroli drogowej w Wilczej Górze, na ulicy Żwirowej. Jak podkreślili, jest on dobitnym przykładem na to, że nie wszyscy wyciągają wnioski ze swoich błędów. "30 marca 2025 roku przekroczył dozwoloną prędkość jazdy. Dzisiaj powtórzył ten sam błąd" - poinformowała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Jak podali funkcjonariusze, młody mężczyzna, w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał aż 108 km/h. W efekcie stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych.

21-latek przekroczył dopuszczalną prędkość

Policjanci zaapelowali o ostrożność na drodze. "Warto się zastanowić, czy kilka zaoszczędzonych minut na drodze naprawdę jest warte takiego ryzyka – nie tylko dla kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu. Życie nie daje nieskończonej liczby drugich szans" - podkreślili.