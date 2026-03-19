Nożem zaatakował brata i matkę

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W piątek, 13 marca, dyżurny policji w Węgrowie powiadomiony przez szpital o przyjęciu mężczyzny z ranami ciętymi. Policjanci zaczęli ustalać okoliczności zdarzenia, a w tym czasie do placówki medycznej zgłosiła się 73-letnia kobieta, która także miała rany zadane ostrym narzędziem.

Awantura domowa i atak nożem

"Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że w jednym z domów na terenie powiatu doszło do awantury domowej. Nietrzeźwy 49-latek wszczął kłótnię z członkami rodziny, podczas której zaatakował nożem swojego brata oraz spowodował obrażenia u matki" - przekazała asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu dożywocie.

Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska