Nożem zaatakował brata i matkę

W piątek, 13 marca, dyżurny policji w Węgrowie powiadomiony przez szpital o przyjęciu mężczyzny z ranami ciętymi. Policjanci zaczęli ustalać okoliczności zdarzenia, a w tym czasie do placówki medycznej zgłosiła się 73-letnia kobieta, która także miała rany zadane ostrym narzędziem.
Awantura domowa i atak nożem
"Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że w jednym z domów na terenie powiatu doszło do awantury domowej. Nietrzeźwy 49-latek wszczął kłótnię z członkami rodziny, podczas której zaatakował nożem swojego brata oraz spowodował obrażenia u matki" - przekazała asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.
Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu dożywocie.
Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
