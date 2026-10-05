Kolizja pociągu ze "zwierzyną leśną". Utrudnienia
Pierwszą informację o utrudnieniach na kolei otrzymaliśmy na Kontakt24. Pociąg "DASZYŃSKI" relacji Białystok-Gliwice zderzył się ze "zwierzyną leśną". Do kolizji doszło przed stacją Małkinia (Mazowieckie).
- W wyniku zderzenia ze zwierzęciem skład został uszkodzony i musi zostać naprawiony, dlatego też pociąg zjechał do stacji Małkinia. Dla pasażerów wprowadzono komunikację zastępczą - poinformował nas Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
Honorowanie biletów
PKP informuje, że "w związku z opóźnieniem pociągu IC nr 1420/1 "DASZYŃSKI" relacji Białystok- Gliwice spowodowanego potrąceniem zwierzyny leśnej, uzgodniono honorowanie biletów IC w pociągu KM nr 11936 w relacji Małkinia-Warszawa Wileńska".
Źródło: tvnwarszawa.pl