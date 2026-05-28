Kabrioletem samoróbką doprowadził do kolizji. Nie miał prawa jazdy. Nagranie

20-latek spowodował kolizję i uciekł
Źródło wideo: KPP Węgrów
Źródło zdj. gł.: KPP Węgrów
20-latek bez prawa jazdy, poruszający się samochodem z wyciętym dachem, doprowadził do zderzenia z innym autem. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Nigdy nie miał prawa jazdy.

Do kolizji w miejscowości Trzebucza doszło 20 maja. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem marki Renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej osobowym Volvo, doprowadzając do zderzenia.

"W wyniku zdarzenia kierująca Volvo trafiła do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało" - poinformowała w komunikacie aspirant Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Kabriolet "własnej roboty"

Sprawca kolizji uciekł pieszo. Policjanci ustalili, że za kierownicą Renault siedział 20‑letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Mężczyzna ostał zatrzymany.

"Podczas oględzin pojazdu sprawcy funkcjonariusze stwierdzili, że auto w ogóle nie powinno poruszać się po drodze. Oprócz licznych nieprawidłowości technicznych policjanci ujawnili, że samochód miał odcięty dach, a mimo to brał udział w ruchu drogowym. Taki stan pojazdu stwarzał realne i bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu" - przekazała aspirant Księżopolska.

Jak dodała, 20-latek nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Źródło zdjęcia: KPP Węgrów

Zarzut i dozór policji

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 178d Kodeksu karnego, czyli rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.

"Decyzją prokuratora wobec 20‑latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Dodatkowo będzie też odpowiadał za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień" - podsumowała przedstawicielka węgrowskiej policji.

Dariusz Gałązka
