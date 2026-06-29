Okolice Auto elektryczne w płomieniach Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar auta elektrycznego Źródło wideo: Ochotnicza Straż Pożarna Zagościniec Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna Zagościniec

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Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Stare Grabie, położonej w powiecie wołomińskim. Strażacy zgłoszenie otrzymali przed godziną 1.

- Płonął osobowy samochód elektryczny. Podróżował nim wyłącznie kierowca. Opuścił pojazd przed przybyciem straży pożarnej. W momencie dojechania zastępów na miejsce, auto było całkowicie objęte ogniem - poinformował bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar auta elektrycznego Pożar auta elektrycznego Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna Zagościniec Pożar auta elektrycznego Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna Zagościniec Pożar auta elektrycznego Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna Zagościniec

Zostało jedynie podwozie

Auto doszczętnie spłonęło. Zostało po nim jedynie podwozie.

Działania strażaków trwały trzy godziny. - Pożar został ugaszony, a wrak auta schłodzony. Strażacy monitorowali jeszcze czy nie dochodzi do wzrostu temperatury - dodał strażak.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej.

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