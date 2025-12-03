Do zdarzenia doszło na DK92 koło Sochaczewa (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do kolizji doszło w środę po godzinie 7.20 na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Chrzczany, między Sochaczewem a Błoniem.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 33-letni kierowca ciągnika siodłowego marki DAF z naczepą zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia zestawu" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.

Jak podkreślono we wpisie, mężczyzna był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń.

"Kierujący wysiadł o własnych siłach, a po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego pozostał na miejscu zdarzenia" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu. Pojazd leży na boku, blokując jeden z pasów jezdni. Z naczepy wysypał się przewożony towar - bele papieru, co dodatkowo wydłuży czas usuwania rozbitego pojazdu. Początkowo trasa została zablokowana. Po godzinie 8 wprowadzony został ruch wahadłowy.

