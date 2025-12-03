Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tir na boku. Ruch wahadłowy na drodze krajowej

Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Do zdarzenia doszło na DK92 koło Sochaczewa (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wywrócił się na bok na drodze krajowej numer 92 koło Sochaczewa. Są duże utrudnienia w ruchu. Początkowo trasa była całkowicie zablokowana.

Do kolizji doszło w środę po godzinie 7.20 na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Chrzczany, między Sochaczewem a Błoniem.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 33-letni kierowca ciągnika siodłowego marki DAF z naczepą zjechał na pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia zestawu" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.

Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: PSP Sochaczew
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: PSP Sochaczew
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: PSP Sochaczew
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: PSP Sochaczew
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: PSP Sochaczew
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: KPP w Sochaczewie
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Źródło: KPP Sochaczew

Jak podkreślono we wpisie, mężczyzna był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń.

"Kierujący wysiadł o własnych siłach, a po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego pozostał na miejscu zdarzenia" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu. Pojazd leży na boku, blokując jeden z pasów jezdni. Z naczepy wysypał się przewożony towar - bele papieru, co dodatkowo wydłuży czas usuwania rozbitego pojazdu. Początkowo trasa została zablokowana. Po godzinie 8 wprowadzony został ruch wahadłowy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Sochaczew

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieSochaczew
Czytaj także:
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
Iluminacja świąteczna w Warszawie
27-metrowa choinka i tysiące światełek. Startuje świąteczna iluminacja
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
Okolice
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości". Ruszył proces kierowcy
Alicja Glinianowicz
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Okolice
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
Okolice
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Okolice
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
Okolice
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Praga Północ
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni
Wawer
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
Okolice
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
Okolice
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
Okolice
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
Bemowo
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Okolice
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Okolice
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Okolice
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Okolice
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Okolice
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki