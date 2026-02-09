Wjechał w drzewo, był pijany

Do jednego ze zdarzeń doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. Jak poinformowała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, kierujący Toyotą najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

"Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Świadkiem zdarzenia była policjantka z wydziału prewencji, która podróżowała z mężem i dzieckiem w czasie wolnym od służby. Funkcjonariuszka, wraz z rodziną i przypadkowym świadkiem, pomogła kierowcy opuścić pojazd oraz wezwała na miejsce odpowiednie służby" - wyjaśniła podkomisarz Jakubowska.

"Policjantka podejrzewała, że mężczyzna może być nietrzeźwy. Badanie potwierdziło jej przypuszczenia - w organizmie 55‑latka stwierdzono ponad dwa promile alkoholu" - wskazała przedstawicielka płockiej policji.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 55-latek odpowie przed sądem.

55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo

