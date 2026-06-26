Siedlce Ośmiolatek wypadł z okna Oprac. Katarzyna Kędra |

Siedlce (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Aga Król, Tygodnik Siedlecki

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Do zdarzenia doszło przy ulicy Chełmońskiego w domu jednorodzinnym.

- Ośmiolatek wypadł z okna. Mama była obecna na miejscu, była trzeźwa. Policjanci wykonali tam niezbędne czynności. Sprawa jest w toku i prowadzone są ustalenia odnośnie okoliczności - poinformowała oficer prasowa siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W zabezpieczeniu terenu pomagała także straż pożarna.

Jako pierwszy o sprawie poinformował "Tygodnik Siedlecki".

Ośmioletnie dziecko wypadło z okna Ośmioletnie dziecko wypadło z okna Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Ośmioletnie dziecko wypadło z okna Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Ośmioletnie dziecko wypadło z okna Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki Ośmioletnie dziecko wypadło z okna Źródło zdjęcia: Aga Król, Tygodnik Siedlecki

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