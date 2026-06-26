Siedlce
Ośmiolatek wypadł z okna
Do zdarzenia doszło przy ulicy Chełmońskiego w domu jednorodzinnym.
- Ośmiolatek wypadł z okna. Mama była obecna na miejscu, była trzeźwa. Policjanci wykonali tam niezbędne czynności. Sprawa jest w toku i prowadzone są ustalenia odnośnie okoliczności - poinformowała oficer prasowa siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W zabezpieczeniu terenu pomagała także straż pożarna.
Jako pierwszy o sprawie poinformował "Tygodnik Siedlecki".
Ośmioletnie dziecko wypadło z okna
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl